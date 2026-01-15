A bola vai rolar no Gigante da Pampulha para um duelo tradicional do estado. Neste sábado (17), o Cruzeiro recebe o Uberlândia em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O confronto está marcado para as 18h30 (horário de Brasília) e promete ser um teste importante para as pretensões de ambas as equipes neste início de temporada.

Momento das equipes e expectativas

O duelo no Mineirão marca um encontro de times com objetivos distintos. A Raposa, após uma derrota na estreia para o Pouso Alegre e uma recuperação com vitória sobre o Tombense, busca o segundo triunfo consecutivo. O objetivo é se consolidar na liderança do grupo e ganhar confiança sob o comando do técnico Tite. A tendência é que o treinador continue rodando o elenco, utilizando uma equipe alternativa que mescla jovens da base com atletas que buscam espaço, preservando a força máxima para clássicos futuros.

Do outro lado, o Uberlândia chega a Belo Horizonte vindo de dois empates nas rodadas iniciais, contra Tombense e Betim. Gerido agora como SAF, o time do Triângulo Mineiro tem como meta se firmar na elite estadual e buscar vaga em competições nacionais. Sob a batuta de Jorge Castilho, o Verdão tentará explorar os contra-ataques e a organização defensiva para surpreender o gigante da capital e levar pontos preciosos para casa.

Prováveis escalações

No Cruzeiro, Tite deve manter a base que venceu na rodada anterior. A novidade recente foi a estreia do centroavante Chico da Costa, que deve seguir entre os titulares. O departamento médico ainda conta com Janderson, Lucas Villalba e Marquinhos.

Já o Uberlândia busca a formação ideal para a primeira vitória. Jorge Castilho pode promover mudanças no setor de criação para melhorar a precisão nas finalizações, ponto citado como crítico nos jogos anteriores.

Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa e Rodriguinho; Keny Arroyo, Kaique Kenji e Chico da Costa. Tite. Uberlândia: Matheus Aurélio; Ben-Hur, Adryan, Mendonça e João Victor; Geovane, Elias e David Lucas; Ingro, Júlio Rodrigues e Tchê Tchê. Técnico: Jorge Castilho.

Onde assistir a Cruzeiro x Uberlândia

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o embate. A partida terá transmissão na TV aberta pela TV Globo (exclusivo para Minas Gerais). Na TV fechada, o jogo será exibido pelo SporTV, enquanto o oferece a cobertura via pay-per-view. Nas plataformas digitais, é possível assistir pelo streaming e acompanhar a transmissão com imagens no YouTube da .