Em uma noite de gala no Mineirão, o Cruzeiro não tomou conhecimento do adversário e goleou o Uberlândia por 5 a 0, neste sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Com uma atuação dominante do início ao fim, a equipe celeste construiu o placar com naturalidade, destacando-se a eficiência ofensiva de Christian, autor de dois gols, e o alívio de Wanderson, que marcou seu primeiro tento com a camisa do clube. O resultado mantém a Raposa na liderança isolada do Grupo C.

Domínio total e vantagem construída cedo

Desde o apito inicial, a disparidade técnica entre as equipes ficou evidente. O Cruzeiro impôs um ritmo forte, pressionando a saída de bola e criando chances em sequência. O goleiro Jefferson Luís, do Uberlândia, trabalhou bem nos primeiros minutos para evitar o pior, defendendo finalizações perigosas de Kaio Jorge. No entanto, a resistência durou pouco. Aos 16 minutos, após um belo lançamento de Lucas Romero, Kaio Jorge invadiu a área, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio, abrindo o placar.

Mesmo em vantagem, o time da casa não diminuiu a intensidade. O Uberlândia, acuado, limitava-se a defender e tentar, sem sucesso, encaixar contra-ataques. A pressão surtiu efeito novamente aos 37 minutos. Lucas Silva encontrou Christian dentro da área com um passe preciso; o meia dominou com frieza e deslocou o goleiro para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Wanderson desencanta e a goleada se consolida

Se a situação já era confortável, tornou-se um passeio logo no retorno para o segundo tempo. Com apenas dois minutos da etapa complementar, Wanderson recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu no canto, marcando o terceiro gol. Foi um momento de desabafo para o atacante, que encerrou um jejum de 40 partidas sem marcar pelo clube, sendo muito aplaudido pela torcida.

O Uberlândia, atordoado pelas mudanças e pelo gol relâmpago, não conseguiu reagir. Aos 13 minutos, foi a vez de Lucas Romero deixar o dele. Após uma bela triangulação envolvendo William e Matheus Pereira, o volante recebeu na área e finalizou com categoria no canto esquerdo, transformando a vitória em goleada.

Christian fecha a conta e liderança garantida

Com o 4 a 0 no placar, o técnico Tite aproveitou para rodar o elenco, mas o Cruzeiro manteve o controle absoluto da posse de bola. O golpe de misericórdia veio aos 35 minutos. Arroyo, que havia entrado no lugar de Wanderson, fez boa jogada com William pela direita. O lateral cruzou rasteiro e Christian apareceu novamente para fechar a conta: 5 a 0.

Com o triunfo avassalador, o Cruzeiro chega aos 6 pontos e segue firme na ponta do Grupo C. Já o Uberlândia permanece na lanterna do Grupo A, ainda sem vencer na competição, e precisará buscar recuperação imediata para evitar complicações na tabela.