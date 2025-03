Courtois critica ‘vitimismo’ de Simeone sobre pênalti de Álvarez

Na última quarta-feira, 12, o Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid em um duelo marcado por emoção e polêmica. A cobrança de pênalti de Julián Álvarez, anulada por toque duplo, gerou revolta no técnico Diego Simeone, que questionou publicamente a decisão. Do outro lado, o goleiro Thibaut Courtois rebateu as críticas, acusando o rival de “vitimismo”.

Na entrevista coletiva, Simeone desafiou os jornalistas presentes a confirmarem a irregularidade no lance decisivo: “Que levante a mão quem viu que Julián tocou a bola duas vezes. Que levante a mão! Ninguém levanta!”

O lance ocorreu na segunda cobrança do Atlético na disputa de pênaltis, após a vitória colchonera por 1 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Julián Álvarez escorregou no momento do chute, mas ainda assim acertou o gol. O VAR, no entanto, revisou a jogada e apontou que ele teria tocado na bola duas vezes, levando à anulação do gol. No final, o Real Madrid venceu por 4 a 2 nos pênaltis.

Na zona mista, Courtois, goleiro do Real Madrid com passagem pelo rival, reagiu às declarações de Simeone com irritação. “Estou farto desse vitimismo de sempre, sempre chorando por essas coisas. Os árbitros não querem beneficiar ninguém, nem na Espanha nem na Europa. Eles viram claramente e tomaram a decisão. Se você está ganhando por 1 a 0 no primeiro minuto e não busca o segundo gol, esse é o erro do seu jogo”, disse

Com a classificação garantida, o Real Madrid agora enfrentará o Arsenal nas quartas de final da Champions League. Já o Atlético de Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol, onde ocupa a terceira posição, e para a Copa do Rei, na qual disputa a semifinal contra o Barcelona – após um eletrizante empate por 4 a 4 no jogo de ida.