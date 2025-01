Corinthians vence Grêmio e encara São Paulo na final da Copinha

O Corinthians, maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai em busca do 12º título. O Timão bateu o Grêmio por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 22, na Arena Barueri, e se garantiu na decisão diante do São Paulo, ainda sem local definido. O volante Bahia marcou o gol da classificação alvinegra.

Publicidade

A decisão terá torcida única do São Paulo, que teve melhor campanha nas fases anteriores. A expectativa é que a final, tradicionalmente disputada no aniversário da cidade de São Paulo, aconteça no reformado Pacaembu, às 10h (de Brasília), de sábado, 25 de janeiro, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não oficializou o local do jogo.

Ao todo, 17.662 torcedores marcaram presença em Barueri, número bastante alto levando em conta que a equipe profissional do Corinthians tinha compromisso em Itaquera horas depois.

Publicidade

O gol sai no primeiro tempo, em lance envolvendo dois dos destaques do Timão: Denner bateu escanteio e Bahia subiu mais que os marcadores para balançar as redes. O Grêmio passou a comandar as ações, mas não conseguiu superar o goleiro Kauê.

Onze vezes campeão (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009,2012, 2015, 2017 e 2024), o Corinthians enfrenta o São Paulo, quatro vezes vencedor (1993, 2000, 2010 e 2019). O torneio já teve dois Majetosos na final: em 1993, os tricolores levaram a melhor, e em 2004 os alvinegros saíram com o título.

O Tricolor não contará com o artilheiro e destaque da competição, Ryan Francisco, suspenso por acúmulo de cartões.