Copa Sul-Sudeste: quais times estariam classificados hoje para o torneio

Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Santos são alguns dos que jogariam a competição em 2026; entenda o cenário

Arquirrivais Santos e Corinthians podem figurar entre os 12 times da próxima edição do novo torneio - Raul Baretta/Santos FC

Recém-criada pela CBF, a Copa Sul-Sudeste – que contará com times dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais jogarão a competição (as do Espírito Santo jogarão a Copa Centro-Oeste) – ainda gera diversas dúvidas. Sem definição de todos os 12 clubes que disputarão a primeira edição do torneio, a projeção dos classificados nesta quinta-feira, 2, teria gigantes como Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Santos. PLACAR explica o cenário:

O novo torneio prevê que equipes classificadas para a Libertadores ou a Sul-Americana do ano seguinte automaticamente fiquem fora.

Com isso, times como Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Cruzeiro (3º), Botafogo (4º), Mirassol (5º), Fluminense (7º), São Paulo (8º), Red Bull Bragantino (9º), Grêmio (10º) e Vasco (12º) – que hoje preenchem as vagas para os torneios continentais via Brasileirão – não poderiam jogar.

Pela competição nacional, restariam dos clubes mais tradicionais das regiões somente Corinthians (13º), Atlético-MG (14º), Internacional (15º) e Santos (16º), que momentaneamente, estão fora da Liberta e da Sula. Ainda há o Juventude (17º), este já classificado.

Cada estado terá direito a dois participantes, com seis vagas por meio de resultados obtidos nos estaduais deste ano e outras seis pelas classificações nos estaduais ou para os campeões de demais competições ao longo de 2025.

Se em São Paulo sobram incógnitas pelo desempenho de Corinthians e Santos até o fim do Brasileirão, no Rio de Janeiro as vagas devem mesmo ficar com Volta Redonda e Sampaio Corrêa-RJ.

Em Minas, o América-MG também está praticamente assegurado e aguarda o Galo, que caso se classifique para um torneio internacional passará sua vaga a Tombense.

No Paraná, uma das vagas é do Operário pelo título paranaense e a outra sairá do finalista da Taça FPF (Federação Paranaense de Futebol) – o campeão escolhe se deseja disputar a Copa do Brasil ou Sul-Sudeste; o vice fica com a outra vaga.

Em Santa Catarina, Avaí e Chapecoense estão confirmados. Enquanto no Rio Grande do Sul, o Juventude já tem direito a uma das vagas. Caso o Inter se classifique para a Sul-Americana ou Libertadores, a outra fica com o arquirrival Caxias.

A distribuição das vagas hoje

Rio de Janeiro

Volta Redonda e Sampaio Corrêa-RJ (pelo estadual)

São Paulo: Corinthians e Santos (pelo estadual)

Caso se classifiquem para competições sul-americanas, serão substituídos por São Bernardo e Novorizontino

Minas Gerais: Atlético-MG e América-MG (pelo estadual)

Caso o Galo se classifique para competição sul-americana, será substituído pela Tombense

Paraná: Operário (pelo estadual) e campeão ou vice da Taça FPF

A competição dá ao campeão a escolha de disputar a Copa do Brasil ou Copa Sul-Sudeste; o vice fica com a outra

Santa Catarina: Avaí e Chapecoense (pelo estadual)

Rio Grande do Sul: Internacional e Juventude (pelo estadual)

Caso o Inter se classifique para competição sul-americana, será substituído pelo Caxias

Como será a Copa Sul-Sudeste

– 12 clubes disputarão

– Início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição

– Total de 42 partidas e 10 datas

– Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas

– Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam

– Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027

– Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Critério de participação

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo – 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta