Copa Sul-Sudeste: entenda como será torneio em 2026

CBF anunciou nesta quarta-feira, 1º, mudanças para calendário do futebol brasileiro

A CBF anunciou nesta quarta-feira, 1º, a criação da Copa Sul-Sudeste. O torneio, que será disputado entre 25 de março e 7 de junho de 2026, reunirá 12 clubes das regiões do Brasil.

Times dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais jogarão a competição — as equipes do Espírito Santo jogarão a Copa Centro-Oeste.

O torneio está reservado apenas a equipes que não estiverem disputando a Copa Sul-Americana ou a Conmebol.

A definição das equipes para 2026 obedecerá aos critérios: seis vagas através de estaduais 2025, seis vagas através dos estaduais ou para campeões de torneios seletivos de 2025. A CBF vai oferecer a possibilidade de escolha. Se um clube se classificar pelo estadual (sem disputar Libertadores e Sul-Americana) e não quiser disputar a Sul-Sudeste.

As equipes serão divididas em dois grupos, com partida em turno único apenas contra equipes da outra chave. Os dois melhores de cada chave se classificam para a semifinal, com jogos de ida e volta. A grande final também será em duas partidas.

Como será a Copa Sul-Sudeste

Criação do torneio, que terá 12 clubes

Início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição

Total de 42 partidas e 10 datas

Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas

Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam

Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027

Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Critério de participação

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo – 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta

