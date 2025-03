Convocados: os números de João Pedro e Matheus Cunha na temporada

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira, 6, na sede da CBF, sua primeira lista de convocados da seleção brasileira em 2025. Entre os nomes de ataque, estão duas peças que atuam fora de grandes da Inglaterra: João Pedro e Matheus Cunha, de Brighton e Wolverhampton, respectivamente.

Ainda que não sejam de equipes badaladas, os jogadores de ataque entregam bons números na temporada. Da mesma forma, podem ser possibilidades de versatilidade para o setor ofensivo de Dorival Júnior.

João Pedro, revelado pelo Fluminense, deixou o Brasil ainda muito jovem, vendido ao Watford. Após chamar a atenção, trocou o time modesto por uma das surpresas do país recentemente, o Brighton, onde é um dos destaques de 2024/25, aos 23 anos.

Ao todo, foram 23 partidas, com sete gols e sete assistências. O atacante, que já atuou como centroavante e também mais recuado, já conta com convocações anteriores para a seleção brasileira, totalizando dois jogos.

Matheus Cunha’s strike against Liverpool is up for the @PremierLeague goal of the month ⚽️ pic.twitter.com/23Jptf0Wou

— Wolves (@Wolves) March 6, 2025