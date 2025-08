Conheça o Pafos FC, time do Chipre e novo destino do David Luiz

Time criado em 2014 vive ascensão e ganha mais um holofote com a chegada do zagueiro brasileiro em sua estreia na Champions

O zagueiro David Luiz rescindiu seu contrato com o Fortaleza na manhã dessa sexta-feira, 1, com destino ao Chipre. O Pafos FC será o novo clube do defensor para os próximos três anos.

A rescisão foi feita de forma amigável, com o atleta se despedindo dos membros do clube ainda nesta sexta. David Luiz atuou apenas 16 vezes pelo Laion, já estando mais de um mês sem entrar em campo.

David Luiz tinha contrato com o Fortaleza até o final de 2026, com opções de renovação por mais um ano. Aos 38 anos, o zagueiro teve problemas com lesão, que o atrapalhou nos últimos meses.

Agora, o brasileiro está de mudança para o futebol do Chipre, o que gera interesse imediato sobre o destino pouco familiar. Recém-contratado pelo Pafos FC, clube cipriota, o veterano defensor traz holofotes para uma equipe emergente do país.

História e fundação do Pafos FC

Fundado recentemente, em 2014, o Pafos FC é um clube jovem no cenário europeu. Surgiu da fusão de dois times tradicionais da região de Pafos, o AEP Paphos e o AEK Kouklia, visando criar uma equipe mais forte e competitiva que representasse o distrito na primeira divisão do Chipre.

Essa união conseguiu a um desejo antigo da cidade: ter um clube capaz de se manter estável na elite do futebol cipriota, algo que as anteriores não haviam conseguido de forma mais extensa.

No seu escudo, traz a figura de Evagoras Pallikarides, um herói local, poeta e combatente da independência cipriota, nascido na região. Essa homenagem simboliza a conexão do time com a história e o orgulho de Pafos, reforçando o apelo emocional junto à comunidade.

Em sua temporada de estreia (2014–15), o clube disputou a segunda divisão, conquistou o acesso imediato como vice-campeão e estreou na primeira divisão já no ano seguinte. Se manter na elite, contudo, foi mais difícil. Em 2015–16, o Pafos terminou nas últimas colocações e foi rebaixado.

Mas tudo mudou em 2017, o Pafos FC entrou em uma era de investimento e crescimento acelerado. A chegada de investidores internacionais, o empresário Roman Dubov, nascido na Hungria e de origem russa, e seu parceiro Sergey Lomakin, marcou um ponto de virada para o clube. Sob essa nova investida, o Pafos adotou um planejamento estratégico de longo prazo e profissionalizou sua estrutura, mirando objetivos maiores.

Em 2017, a equipe conquistou o acesso e desde então, não caiu mais, deixando de lado o rótulo de “time ioiô”. Poucos anos depois, os resultados começaram a aparecer, o clube quebrou a hegemonia tradicional de gigantes do Chipre como APOEL, Omonia e Anorthosis. Emergiu como uma força competitiva e brigou pelas primeiras posições do campeonato nacional.

Os resultados apareceram quando, em maio de 2024, o Pafos levantou a Copa do Chipre, seu primeiro título de grande porte. Na temporada seguinte (2024–25), sagrou-se campeão cipriota pela primeira vez em sua história.

A cidade de Pafos e sua relevância

A equipe está sediada na cidade de Pafos, situada na costa sudoeste do Chipre. Com aproximadamente 35 mil habitantes na cidade e cerca de 90 mil em todo o distrito, Pafos é a quarta maior cidade do país, atrás da capital Nicósia e dos polos de Limassol e Larnaca.

Apesar de pequena, a cidade possui grande importância histórica e cultural. Pafos é conhecida como a lendária terra natal de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, cujo culto na antiguidade estava centrado na região. Monumentos históricos renderam à cidade o título de Patrimônio Mundial da UNESCO, tornando-a um dos principais destinos turísticos do Chipre. Em 2017, Pafos foi inclusive nomeada Capital Europeia da Cultura, um reconhecimento ao seu rico patrimônio cultural.

Estrutura e estádio do clube

O Pafos FC manda seus jogos no Estádio Stelios Kyriakides, com capacidade para cerca de 9 mil espectadores e serve de casa para o clube desde sua fundação. Um estádio multiuso, com pista de atletismo ao redor do campo, administrado pelo organismo nacional de esportes. Em 2017, a arena foi batizada em homenagem ao maratonista cipriota herói local.



A infraestrutura do clube vem passando por melhorias significativas nos últimos anos. Com a modernização completa do centro de treinamento e investimento em instalações de primeiro nível.

O gramado do estádio é considerado um dos melhores do país, e o clube tem atraído parcerias com fornecedores esportivos internacionais para fortalecer sua imagem.

O projeto esportivo: gestão e ambições

Desde 2017, junto com os investimentos, o clube é gerido pela TSI (Total Sports Investments), grupo liderado por Roman Dubov. Ele e seus parceiros implementaram uma filosofia de gestão moderna, focada em planejamento estratégico e profissionalização em todos os níveis. Traçando metas de 6 a 10 anos para o desenvolvimento do clube.

Uma das marcas desse projeto é a política de contratação, trazendo um rejuvenescimento e busca por talentos com potencial de evolução. Uma média de idade de aproximadamente 26 anos, bem abaixo do padrão habitual no Chipre.

Outro pilar do projeto é o investimento em análise de desempenho. A diretoria destaca o uso de scouting orientado por dados e a contratação de profissionais qualificados para a comissão técnica e departamentos de apoio. Além disso, a academia do Pafos mantém intercâmbio com clubes como Udinese, Watford, Atalanta, Chelsea, Sevilla e Porto, por exemplo.

O elenco do Pafos FC é bastante cosmopolita e conta com jogadores de diversas origens. Na atual temporada, por exemplo, o plantel inclui jogadores oriundos de países como Brasil, Portugal, Croácia, Holanda, Moçambique, Congo e outros, além de cipriotas locais.

Participações europeias e internacionais

O crescimento esportivo já o levou ao cenário continental. Graças ao título na copa nacional, o clube estreou em competições europeias ao se classificar para a UEFA Europa Conference League. Logo na estreia, avançou pelas fases eliminatórias e alcançou o mata-mata continental, acabou eliminado nas oitavas de final.

A ambição aumentou ainda mais com a conquista do campeonato cipriota em 2025, que garantiu ao Pafos FC vaga nas fases preliminares da UEFA Champions League pela primeira vez.