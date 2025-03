Como o novo formato do Mundial vai beneficiar os clubes brasileiros

O Mundial de Clubes da FIFA de 2025 promete ser um marco na história do futebol, com uma premiação total que ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares. A competição, que ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, contará com a participação de 32 clubes de diversas partes do mundo, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Este torneio não apenas oferece uma plataforma global para os clubes, mas também redefine a distribuição de prêmios no futebol internacional.

Publicidade

Com a premiação total sendo dividida entre os clubes participantes, a FIFA busca equilibrar a competitividade entre as equipes. No entanto, a divisão dos valores não será igualitária, com clubes europeus recebendo entre 60 e 90 milhões de dólares, enquanto os sul-americanos devem receber entre 10 e 15 milhões de dólares. Essa estratégia visa evitar uma disparidade esportiva significativa entre os clubes de diferentes regiões.

Taça do Mundial de Clubes da Fifa – Fonte: Instagram/@juventus

Quais são os grupos do Mundial de Clubes 2025

O jornal The Independent revelou que a premiação de 575 milhões de dólares será destinada apenas pela participação no torneio. Essa quantia será distribuída de forma desigual, com o objetivo de não criar uma vantagem desproporcional para clubes de regiões menos desenvolvidas no futebol. Por exemplo, o Auckland City, da Nova Zelândia, receberia 16 milhões de dólares se o valor fosse dividido igualmente, o que poderia causar um desequilíbrio no futebol local.

Publicidade

Além disso, outros 465 milhões de dólares serão distribuídos com base no desempenho esportivo das equipes durante a competição. No entanto, os detalhes sobre a distribuição por fase e para o campeão ainda não foram divulgados. A FIFA também planeja arrecadar entre 150 e 250 milhões de dólares para um fundo de solidariedade, destinado a fortalecer as equipes que não participam do Mundial.

Onde será realizado o Mundial de Clubes 2025

O torneio será dividido em oito grupos, cada um composto por quatro equipes. Os grupos foram organizados de forma a garantir uma competição equilibrada e emocionante. Os dois melhores times de cada grupo avançarão para as oitavas de final, que seguirão um formato de mata-mata até a final. Em caso de empate nos jogos decisivos, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis.

Grupo A : Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami

: Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami Grupo B : PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders Grupo C : Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors, Benfica Grupo D : Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Club León

: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Club León Grupo E : River Plate, Urawa Reds, Monterrey, Inter de Milão

: River Plate, Urawa Reds, Monterrey, Inter de Milão Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns Grupo G : Manchester City, Wydad AC, Al-Ain, Juventus

: Manchester City, Wydad AC, Al-Ain, Juventus Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, FC Salzburg

Os Estados Unidos foram escolhidos como sede do Mundial de Clubes de 2025, com jogos programados para ocorrer em 11 cidades. A final será realizada no MetLife Stadium, em Nova York. As cidades anfitriãs incluem Miami, Seattle, Los Angeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington DC, Filadélfia e Nova York/Nova Jersey. Essa escolha de locais reflete a intenção da FIFA de expandir o alcance do futebol e atrair um público diversificado.

Publicidade

O Mundial de Clubes 2025 representa uma nova era para o futebol internacional, com uma estrutura de premiação e competição que busca equilibrar a competitividade entre clubes de diferentes regiões. Com uma premiação significativa e um formato inovador, o torneio promete ser um espetáculo emocionante para os fãs de futebol em todo o mundo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.