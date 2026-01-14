Em uma noite de arquibancadas vazias e pouca inspiração técnica, o Grêmio foi surpreendido dentro de casa e acabou derrotado pelo São José por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor, que cumpria punição jogando com portões fechados, encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário e viu o Ronald decidir o confronto com um belo chute de fora da área nos acréscimos do primeiro tempo.

Golaço define etapa inicial morna

O primeiro tempo na Arena foi marcado por muitos erros de passes e dificuldade de criação de ambos os lados. O Grêmio tentava controlar a posse, articulando jogadas com Willian e o jovem Gabriel Mec, mas esbarrava na forte marcação do São José e na falta de precisão no último terço do campo. O Zeca, por sua vez, apostava nos contra-ataques, levando perigo esporádico, como em um chute de Ângelo defendido por Volpi.

Quando a partida parecia caminhar para um empate sem gols no intervalo, o brilho individual decidiu. Aos 46 minutos, após uma cobrança de escanteio afastada parcialmente por Kannemann, a bola sobrou na entrada da área para Ronald Barcellos. O atacante dominou e soltou uma bomba indefensável, marcando um golaço e colocando os visitantes em vantagem antes do apito final.

Pressão tricolor para em Fábio Rampi

Na volta para o segundo tempo, o técnico Luís Castro tentou mudar o panorama com substituições, promovendo as entradas de Cristaldo, Roger e Carlos Vinícius. O Grêmio aumentou o volume de jogo e passou a rondar a área adversária com mais frequência, mas continuou sofrendo com a falta de clareza nas finalizações. Do outro lado, o goleiro Tiago Volpi precisou trabalhar para evitar o segundo gol do Zeca em contra-ataques perigosos.

Nos minutos finais, o Tricolor foi para o abafa. A melhor chance de empate surgiu já nos acréscimos, quando João Pedro arriscou um chute forte de longa distância. O goleiro Fábio Rampi, no entanto, operou um milagre, esticando-se todo para garantir a vitória histórica do São José fora de casa.

Com o resultado, o São José chega aos quatro pontos e ganha fôlego na competição, enquanto o Grêmio estaciona na tabela e precisará buscar recuperação na próxima rodada.