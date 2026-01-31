Em uma partida que caminhava para a monotonia e terminou em pura adrenalina, Grêmio e Juventude empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, na Arena, em Porto Alegre. O confronto, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, parecia decidido após um golaço de Monsalve na reta final, mas o time da Serra buscou a igualdade com Juan Christian no último suspiro dos acréscimos, selando a classificação de ambos para as quartas de final.

Primeiro tempo de estudo e pouca inspiração

A primeira etapa foi marcada pelo excesso de cautela e pouca criatividade de ambos os lados. O Grêmio, buscando impor seu ritmo em casa, teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Juventude. As melhores chances surgiram em bolas paradas ou chutes de longa distância, como a falta cobrada por Willian que exigiu defesa segura de Jandrei. O time visitante, por sua vez, apostava nos contra-ataques com Pavón e André Henrique, mas pecava no último passe. O placar zerado no intervalo refletiu a falta de contundência das equipes nos 45 minutos iniciais.

Confusão, expulsões e mudança de cenário

O clima esquentou logo no início do segundo tempo. Uma confusão generalizada na intermediária resultou na intervenção do VAR e mudou a dinâmica do jogo. O árbitro expulsou Arthur, do Grêmio, e Gabriel Pinheiro, do Juventude, deixando ambas as equipes com dez jogadores. Com mais espaço em campo, a partida ganhou velocidade e tensão. O Juventude chegou a assustar com Juan Christian e Mandaca, que desperdiçou uma chance clara de cabeça, enquanto o Tricolor tentava se reorganizar com as alterações promovidas pelo técnico.

Golaço, ilusão e o banho de água fria

Quando o empate parecia o destino provável, a individualidade apareceu. Aos 85 minutos, Monsalve recebeu na entrada da área, aplicou um drible desconcertante em Rodrigo Sam e soltou um petardo no ângulo, abrindo o placar com um golaço que explodiu a Arena. A vitória parecia garantida, mas o futebol reservava um último ato.

Já nos acréscimos, aos 54 minutos da etapa final (90’+9′), o Juventude foi para o tudo ou nada. Após cobrança de escanteio curto, Juan Christian cortou para o meio e bateu rasteiro, vencendo o goleiro Grando e decretando o empate no apagar das luzes. O resultado de 1 a 1 manteve o equilíbrio do confronto e definiu os rumos das equipes no mata-mata estadual.