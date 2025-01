Com Garro de volta, Corinthians se apresenta para 2025

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira, 7, no CT Joaquim Grava, dando início à preparação para a temporada de 2025. Os atletas chegaram pela manhã e realizaram testes e atividades na academia. Durante a tarde o time fará o primeiro treino com bola sob o comando do técnico Ramón Díaz.

Publicidade

A equipe entrará em concentração a partir da próxima quarta-feira, 8, permanecendo até sábado no CT buscando foco absoluto antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 16 de janeiro contra o Red Bull Bragantino.

Apesar de ainda não ter anunciado reforços para a temporada, o clube está em negociação com o volante francês Paul Pogba. Segundo o jornalista Leandro Quesada, de PLACAR, o Timão pode oficializar a contratação do jogador a qualquer momento.

Publicidade

Testes e avaliações físicas nesta manhã! 💪🏾🏋🏾 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/0zWMQmaIQS — Corinthians (@Corinthians) January 7, 2025

O Corinthians busca manter a base do time titular enquanto reforça setores pontuais, como a zaga e as laterais. Até o momento, o clube renovou contratos importantes: Ángel Romero até dezembro de 2025, Maycon, cujo empréstimo com o Shakhtar Donetsk foi estendido por mais um ano, e o jovem Breno Bidon, com vínculo válido até dezembro de 2029. Por outro lado, as saídas de Mateus Araújo, Pedro Henrique, Caetano e Fagner visam reduzir a folha salarial.

O meio-campista Rodrigo Garro participou normalmente do primeiro dia de treinos, mas não apareceu nas fotos de divulgação do clube. O argentino, envolvido em um acidente de carro no último sábado e respondendo a um processo por homicídio culposo, foi autorizado a retomar as atividades com o elenco.