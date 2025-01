Em audiência neste domingo, 5, o Ministério Público da Argentina indiciou Rodrigo Garro por homicídio culposo por conta do acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista. Apesar da determinação, o jogador do Corinthians poderá retornar ao Brasil para iniciar a pré-temporada. O caso também não teve agravo de álcool, já que a quantidade não superou 1% no sangue do argentino.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Como o Ministério Público do país não solicitou restrição geográfica alguma ao atleta, que prestou depoimento no último sábado, após o acidente, e compareceu no julgamento deste domingo, Rodrigo Garro está liberado para se reapresentar no Corinthians.

Publicidade

A investigação do acidente ainda será realizada até o julgamento final, como velocidade dos veículos, sinalização do local e condições de trânsito. O atleta, se culpado, poderá pegar de 3 a 6 anos de prisão. Durante o processo, Garro está proibido de dirigir qualquer tipo de veículo.

O acidente de Garro com uma vítima fatal

O acidente aconteceu em General Pico, cidade natal de Rodrigo Garro, por volta 02h30 da madrugada. O argentino dirigia uma caminhonete RAM após comemorar seu aniversário quando bateu na motocicleta no cruzamento da Rua 300 com a 108. O atleta Facundo Castelli, do Emelec, estava no banco de passageiro de Garro.

O motorista da moto, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, faleceu na hora. De acordo com a imprensa argentina, Nicolás não utilizava capacete, estava com as luzes da moto apagadas e transportava cocaína.

Publicidade

Ainda assim, Rodrigo Garro testou positivo com 0,54 no bafômetro, “quantidade mínima”, de acordo com o promotor Francisco Cuenca, que cuida do caso. O jogador do Corinthians foi detido por homicídio culposo e solto na sequência após prestar depoimento.