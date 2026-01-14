Em uma tarde de gramado molhado e muita intensidade em Moça Bonita, o Bangu fez valer o fator casa e derrotou o Flamengo por 2 a 1, nesta quinta-feira (15), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Atuando com uma equipe formada majoritariamente por jogadores do sub-20, o Rubro-Negro sofreu com um apagão nos minutos iniciais, tentou reagir, mas esbarrou na falta de eficiência ofensiva e na defesa sólida do time alvirrubro.

Início fulminante define o placar

A partida começou eletrizante, com o Bangu adotando uma postura agressiva que surpreendeu os jovens do Flamengo. Logo aos 4 minutos, o time da casa abriu o placar em um contra-ataque letal. O haitiano Garrinsha roubou a bola e lançou Patryck PK, que dominou em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

O golpe foi sentido pelo time visitante, e o Bangu não perdoou. Aos 11 minutos, foi a vez de Garrinsha, o destaque da partida, brilhar individualmente. O atacante invadiu a área com personalidade e chutou cruzado, na gaveta, ampliando a vantagem para 2 a 0 e complicando a situação do Flamengo.

Reação e pressão rubro-negra

Atrás no marcador, o Flamengo precisou se reorganizar rapidamente. A resposta veio aos 18 minutos, quando Guilherme recebeu um excelente lançamento de Daniel Sales e, com categoria, tocou por cobertura para descontar. O gol devolveu o ânimo aos Garotos do Ninho, que passaram a dominar a posse de bola — chegando a ter 75% em momentos da primeira etapa — e a rondar a área adversária.

Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve chances claras de empatar. A principal delas ocorreu aos 33 minutos, quando Joshua fez boa jogada individual e chutou no canto, mas o goleiro do Bangu operou um milagre, com a bola ainda tocando na trave antes de sair.

Bangu segura o resultado

Na segunda etapa, o cenário se manteve: o Flamengo ocupando o campo de ataque e o Bangu apostando nos contragolpes. O técnico rubro-negro promoveu diversas alterações, lançando nomes como Ryan Roberto e Wanderson para tentar furar o bloqueio defensivo. Apesar de finalizar muito mais que o adversário (chegando a 19 finalizações contra 9 do Bangu), o time da Gávea pecou na pontaria.

Nos minutos finais, a pressão foi total. Wallace Yan e Joshua tentaram em chutes de fora e cruzamentos, mas a defesa alvirrubra suportou a carga até o apito final. Com o resultado, o Bangu conquista sua primeira vitória na competição, enquanto o Flamengo, ainda sem vencer, busca recuperação na próxima rodada.