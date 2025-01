CBF divulga lista de árbitros selecionados para o quadro da FIFA em 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou os árbitros selecionados para integrar o quadro da FIFA em 2025, incluindo árbitros-centrais, assistentes e de vídeo (VAR). Eles representarão o Brasil em competições internacionais de diversas categorias, tanto no futebol masculino quanto feminino. Esta nomeação realça a relevância da arbitragem brasileira no cenário futebolístico global.

A Comissão de Arbitragem da CBF, liderada pelo ex-árbitro Wilson Seneme, conduz um processo minucioso de seleção baseado no desempenho em competições nacionais como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O objetivo é alinhar o padrão da arbitragem brasileira aos critérios internacionais.

Novas Promessas para a Arbitragem Brasileira em 2025

A lista de 2025 traz novos nomes com potencial de renovação para a arbitragem no Brasil. Matheus Candançan, aos 26 anos, é destacado como árbitro central. Entre os assistentes selecionados estão Victor Imazu, Gizeli Casaril e Daniella Coutinho. O compromisso da CBF se estende a todas as modalidades, incluindo futsal e beach soccer.

Declaração de Wilson Seneme, Presidente da Comissão de Arbitragem

Wilson Seneme expressou confiança no potencial dos novos indicados, enfatizando a importância de jovens árbitros para elevar ainda mais a qualidade das arbitragens em partidas relevantes. Ele destacou os avanços significativos registrados no último ano e espera que os novos árbitros adquiram experiência valiosa em 2025.

Árbitros Brasileiros no Quadro da FIFA

Atualmente, entre os árbitros-centrais permanecem Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Edina Alves Batista, simbolizando consistência e experiência. Nos assistentes, destacam-se Neuza Inês Back e Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa. No VAR, estão Rodolpho Toski Marques e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, reconhecidos por sua habilidade técnica e precisão nas decisões.

Influência do Brasil na Arbitragem Internacional

O Brasil mantém sua posição como um prolífico formador de árbitros no cenário global. As seleções feitas pela CBF refletem um processo rigoroso que busca não apenas atender, mas superar os padrões internacionais. A presença contínua de árbitros brasileiros em torneios de prestígio mundial demonstra a confiança da FIFA na capacidade técnica e integridade dos profissionais brasileiros.