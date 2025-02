CazéTV bateu recorde de audiência com reestreia de Neymar

A volta de Neymar Jr ao Santos no dia 5 de fevereiro de 2025 tornou-se um marco significativo para o time e para os fãs do jogador. A partida contra o Botafogo-SP fez história ao alcançar novos patamares de audiência para a plataforma de streaming CazéTV.

Esse retorno não foi apenas significativo para o futebol brasileiro, mas também trouxe consigo recordes de audiência que ressaltam a popularidade de Neymar e o carinho que os torcedores têm pelo Santos. Com uma audiência simultânea recorde de 3,7 milhões de espectadores na plataforma, a reestreia demonstrou o poder de engajamento que o jogador ainda exerce sobre o público.

Neymar volta a jogar pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Qual foi o impacto da partida na CazéTV?

A cobertura da reestreia do Neymar começou bem antes do apito inicial. Desde o meio-dia, a equipe da CazéTV composta por Marcelo Hazan, Igor Rodrigues e outros, já estava no ar. Esse empenho resultou em um total de 12 milhões de visualizações até o momento, consolidando a partida como o maior evento transmitido pela plataforma no ano.

3,7 milhões de espectadores simultâneos.

Total de 12 milhões de visualizações.

Maior audiência do ano para a CazéTV.

Como o retorno de Neymar impactou outras transmissões?

O impacto do retorno de Neymar não se limitou à CazéTV. A cobertura televisiva do jogo pelo Campeonato Paulista na Record atingiu uma média de 13 pontos de audiência, com picos de até 16 pontos. Esse desempenho foi tão expressivo que, em determinados momentos, superou a audiência do tradicional Big Brother Brasil 25 da Rede Globo, destacando a importância do evento para o público.

Crescimento significativo na audiência da Record durante a partida. Competição direta com o reality show Big Brother Brasil. Destaque mediático e comercial para o Campeonato Paulista.

Como Neymar expressou sua volta ao Santos?

Após a partida, Neymar Jr compartilhou seus sentimentos em uma entrevista, onde mencionou a profundidade de seu amor pelo Santos. Suas palavras foram mais uma demonstração da ligação emocional entre o jogador e o clube, reforçando seu compromisso e a expectativa de seus fãs.

Em conclusão, o retorno de Neymar Jr ao Santos foi um evento que transcendeu o esporte. Com recordes de audiência e repercussões no mundo televisivo, a partida comprovou mais uma vez o impacto mundial do jogador pelo seu carisma e habilidade dentro de campo.