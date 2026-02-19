O Flamengo largou em desvantagem na decisão da Recopa Sul-Americana. Jogando no estádio La Fortaleza, na Argentina, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0, com gol do atacante Castillo marcado já na reta final da partida. O resultado obriga o clube carioca a vencer o jogo de volta no Rio de Janeiro para ficar com a taça.

Jogo truncado e sustos iniciais

A primeira etapa foi marcada por um jogo extremamente físico e com poucas oportunidades claras de gol. O Flamengo, buscando controlar a posse, esbarrou na forte marcação argentina e na falta de profundidade. Lucas Paquetá, atuando como segundo homem de meio-campo, tentou articular as jogadas, mas o time carioca sofreu para furar o bloqueio.

O Lanús, jogando em casa, assustou primeiro. Aos 10 minutos, Marcelino cobrou falta e Castillo marcou, mas a arbitragem, com auxílio do impedimento semiautomático, anulou o lance.

O Flamengo respondeu apenas aos 34 minutos, quando Everton Cebolinha recebeu boa bola de Arrascaeta e finalizou em cima do goleiro Losada, desperdiçando a melhor chance rubro-negra no primeiro tempo.

Pressão argentina e o golpe fatal

O cenário não mudou muito no retorno do intervalo, com o Flamengo mantendo uma posse de bola estéril e o Lanús esperando o erro. A equipe da casa cresceu de produção após a parada técnica, empurrada por sua torcida. Aos 25 minutos, os argentinos tiveram outro gol anulado por impedimento, servindo como um aviso do que estava por vir.

A insistência do Lanús foi recompensada aos 33 minutos. Marcich acertou um cruzamento preciso da esquerda, encontrando Castillo livre na entrada da pequena área. O atacante testou firme para o chão, sem chances para o goleiro Rossi, abrindo o placar.

O Flamengo sentiu o golpe e quase sofreu o segundo três minutos depois, quando um cruzamento de Sepúlveda explodiu no travessão.

Cenário para a decisão no Maracanã

Com a derrota por 1 a 0, o Flamengo precisa vencer o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feir, 26, no Maracanã, por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal.

Uma vitória simples do Rubro-Negro leva a decisão para a prorrogação e, persistindo o empate no agregado, pênaltis. O Lanús joga pelo empate para levantar a taça continental.