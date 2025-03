Caso Paquetá: julgamento sobre apostas inicia nesta segunda

Denunciado em maio de 2024 por má conduta relacionada a apostas esportivas, Lucas Paquetá começa a ter seu futuro decidido nesta segunda-feira, 17. O meia do West Ham enfrenta um julgamento com previsão de duração aproximada de três semanas. Segundo a Sky Sports, a Federação Inglesa de Futebol (FA) solicita o banimento do jogador.

Em comunicado oficial divulgado pela FA em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de violar as regras de conduta sobre apostas esportivas em quatro partidas da Premier League. O jogador teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores.

Os jogos em questão ocorreram contra o Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth, entre 2022 e 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Em todas essas partidas, o jogador foi advertido.

Logo após ser denunciado, Paquetá se pronunciou em suas redes sociais, negando integralmente as acusações:

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários.”

Investigação no Brasil

O caso de Paquetá também vem sendo investigado no Brasil. Durante a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas, instaurada no Senado, uma delação feita pelo empresário Bruno Lopez de Moura alegou que Paquetá teria prometido receber um cartão amarelo como “presente de aniversário” para seu irmão, Matheus Tolentino. Ainda segundo a Football Association, o jogador teria forçado intencionalmente outros dois cartões nas partidas citadas.

Além de Paquetá, a denúncia envolve o atacante Luiz Henrique, herói do Botafogo na conquista da última Libertadores e recentemente vendido ao Zenit, da Rússia – à época da suposta irregularidade, ele atuava no Betis, da Espanha. Ambos são acusados de forçarem cartões amarelos para favorecer apostadores, entre amigos e familiares.

O delator disse que “teve conhecimento prévio da manipulação” e fez uma aposta combinada de que Paquetá e Luiz Henrique seriam advertidos em seus jogos. Ele diz ter sido avisado do plano por seu contato, Marlon Bruno Nascimento da Silva – que é amigo de Matheus, irmão do jogador do West Ham. O relatório aponta que Marlon recebeu R$ 97.000 de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, em cinco transações diferentes.

Caso Paquetá: entenda a denúncia, possível punição e cartões investigados

Os jogos suspeitos de Paquetá

Paquetá foi denunciado por conta de quatro cartões amarelos suspeitos em jogos da Premier League entre os anos de 2022 e 2023, são eles:

West Ham 0x2 Leicester City (12/11/2022): Paquetá dá um carrinho em Soumaré e logo depois faz falta em Praet

West Ham 1×1 Aston Villa (12/03/2023): Aos 24 do segundo tempo, Paquetá da um carrinho duro, por trás, em McGinn

West Ham 3×1 Leeds United (21/05/2023): Aos 20 minutos do segundo tempo, Paquetá mata a saída de jogo da equipe adversária e leva o cartão amarelo

Bournemouth 1×1 West Ham (12/08/2023): Já nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro disputa no alto com um jogador do Bournemouth e recebe o amarelo por levar o cotovelo ao rosto do adversário