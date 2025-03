Caso Paquetá ganha data de julgamento com pedido por banimento do futebol

O caso de investigação de manipulação de jogo envolvendo Lucas Paquetá deve ganhar um novo capítulo em breve. De acordo com a Sky Sports, da Inglaterra, o jogador da seleção brasileira será julgado ainda neste mês de março em audiência com duração de ao menos três semanas. A Football Association pede seu banimento do futebol.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A audiência de três semanas deve ser uma das mais longas da história Federação Inglesa, que entende o caso como gravidade máxima e por isso tem a expectativa que Paquetá seja banido de forma vitalícia do mundo do futebol.

Publicidade

Aos 27 anos, o brasileiro e atual jogador do West Ham é investigado por quebrar as regras de apostas em quatro partidas de Premier League, entre 2022 e 2023, contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth.

Na CPI de Manipulação de Jogos e Apostas, instalada no Senado brasileiro, ainda neste ano a delação do empresário Bruno Lopez de Moura apontou que Paquetá teria prometido levar um cartão amarelo como “presente de aniversário” a seu irmão, Matheus Tolentino. De acordo com Football Association, o brasileiro teria forçado também outros dois cartões.

Paquetá foi indiciado em maio de 2024 por violação no regulamento de sobre apostas esportivas. Em meio ao processo, a Federação Inglesa acusou em duas oportunidades o brasileiro de não cooperar com as investigações e interferência no processo por não ceder seu celular.

Publicidade

O portal UOL também reportou em meio ao processo que familiares de Paquetá teriam realizado múltiplas transferências de dinheiro para o também jogador Luiz Henrique.