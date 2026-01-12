Nesta terça-feira (13), a bola rola para um confronto decisivo logo no início do Campeonato Paulista. O Capivariano recebe a Portuguesa na Arena Capivari (Estádio Carlos Colnaghi), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da competição estadual. Ambas as equipes buscam a reabilitação imediata após tropeçarem na estreia.

Análise da partida e expectativas

O confronto coloca frente a frente duas equipes que precisam dar uma resposta rápida após um começo de campeonato abaixo do esperado. Por ser apenas a segunda rodada, a situação ainda é reversível, mas o resultado deste jogo é crucial para as pretensões de ambos os clubes. Uma nova derrota pode significar ficar para trás na briga pela classificação à próxima fase e, principalmente, acender um alerta precoce na luta contra o rebaixamento. A expectativa é de um jogo tenso e muito disputado, onde o fator psicológico pode ser tão determinante quanto a parte técnica.

Capivariano busca fazer valer o mando de campo

O Leão da Sorocabana entra em campo pressionado para somar seus primeiros pontos na temporada de 2026. Atualmente na 16ª colocação, o time da casa vem de uma derrota na rodada inaugural. Jogar diante de sua torcida é o principal trunfo da equipe para tentar reverter o cenário negativo, impor seu ritmo de jogo e iniciar uma campanha de recuperação no estadual.

Lusa tenta recuperação fora de casa

Do outro lado, a tradicional Lusa também não teve o início dos sonhos. Ocupando a 13ª posição e também zerada na pontuação após uma derrota na estreia, a equipe visitante viaja até Capivari com o objetivo de estancar a sangria e evitar que a pressão aumente logo nas primeiras semanas do ano. Pontuar fora de casa é essencial para as pretensões do clube no torneio, e a expectativa é de uma postura combativa para não deixar o adversário controlar as ações.

Onde assistir a Capivariano x Portuguesa

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo de recuperação, a partida terá transmissão exclusiva via streaming. O jogo será exibido pela plataforma Max, do grupo Warner Bros. Discovery, que detém os direitos de transmissão da competição.