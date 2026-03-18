Com o primeiro trimestre de 2026 chegando ao fim, a disputa pelo cobiçado posto de artilheiro do futebol brasileiro segue a todo vapor. No entando, com uma curiosa surpresa. O líder isolado do ranking é Alex Choco, atacante do Bataguassu, time que disputa o Campeonato Sul-Mato-Grossense e que não possui divisão no Campeonato Brasileiro.

Choco já balançou as redes 12 vezes em 12 jogos. Nascido em Londrina e revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador de 28 anos vem sendo a grande sensação do futebol estadual. Seus gols foram fundamentais para colocar o Bataguassu na semifinal do torneio contra o Naviraiense.

Em sua trajetória, o artilheiro também acumula passagens por equipes como Figueirense, Taquaritinga, VOCEM e Toledo.

Logo atrás, o cenário volta a ser dominado pelos grandes clubes: Carlos Vinícius, do Grêmio, ocupa a segunda posição isolada com dez gols, seguido por um empate quádruplo na casa dos 9 gols: Mikael (CRB), Felipe Clemente (Gama), Jonathan Calleri (São Paulo) e o argentino Flaco López (Palmeiras).

Outro nome que esquenta a disputa é o de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que tem oito bolas na rede em 2026 empatado com Pedro, do Flamengo, e outros quatro nomes.

A contagem de gols leva em conta as quatro divisões dos campeonatos nacionais, as primeiras divisões dos estaduais, as copas regionais e todas as competições continentais.

Os artilheiros do futebol brasileiro em 2026

1. Alex Choco (Bataguassu-MS): 12 gols

2. Carlos Vinícius (Grêmio): 10 gols

3. Mikael (CRB-AL): 9 gols

3. Felipe Clemente (Gama): 9 gols

3. Calleri (São Paulo): 9 gols

3. Flaco López (Palmeiras): 9 gols

7. Kaio Jorge (Cruzeiro): 8 gols

7. Pedro (Flamengo): 8 gols

7. Robson (Novorizontino): 8 gols

7. Anselmo Ramón (Goiás): 8 gols

7. Paulo Sérgio (Náutico): 8 gols

7. Dellatorre (Vila Nova-GO): 8 gols