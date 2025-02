Quem foi o último campeão paulista fora dos 4 grandes?

O Campeonato Paulista é uma das competições de futebol mais tradicionais do Brasil, com uma rica história de disputas acirradas e surpresas. Dominado por quatro gigantes do futebol paulista, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio frequentemente reserva espaço para times menores que desafiam as expectativas e, ocasionalmente, conquistam o título.

Ao longo dos anos, algumas equipes do interior do estado de São Paulo conseguiram se destacar e até mesmo vencer o campeonato, desbancando os favoritos. Entre essas surpresas, destaca-se a histórica vitória da Inter de Limeira em 1986, que abriu caminho para outras conquistas inesperadas no Paulistão.

Campeonato Paulista de 2023 vai começar



Quem são os campeões inesperados do Paulistão?

Além da Inter de Limeira, outros clubes do interior também deixaram sua marca na história do Campeonato Paulista. O Bragantino, em 1990, e o São Caetano, em 2004, são exemplos de times que conseguiram superar os gigantes do estado e levantar o troféu. Essas vitórias são lembradas como momentos de superação e estratégia, onde o planejamento e a determinação foram fundamentais.

O mais recente desses campeões inesperados foi o Ituano, que conquistou o título em 2014. A equipe de Itu surpreendeu ao vencer o Santos na final, após uma emocionante disputa de pênaltis no estádio do Pacaembu. Essa vitória marcou o segundo título paulista do Ituano, que já havia sido campeão em 2002, em um campeonato que não contou com a participação dos principais clubes do estado devido ao torneio Rio-São Paulo.

Como o Ituano conquistou o título em 2014?

O caminho do Ituano até o título de 2014 foi marcado por uma campanha sólida e estratégica. Sob o comando do técnico Doriva, o time terminou a primeira fase em segundo lugar no Grupo B, superando o Corinthians. Nos confrontos eliminatórios, o Ituano derrotou o Botafogo-SP e o Palmeiras, garantindo sua vaga na final contra o Santos.

Na decisão, o Ituano mostrou resiliência e competência, levando o jogo para os pênaltis após um empate no tempo regulamentar. A vitória nos pênaltis coroou uma campanha memorável e consolidou o Ituano como um dos campeões mais surpreendentes da história do Paulistão.

Qual é o impacto dessas vitórias para os clubes do interior?

As conquistas de clubes do interior no Campeonato Paulista têm um impacto significativo, tanto para as equipes quanto para suas cidades. Essas vitórias trazem visibilidade e reconhecimento, além de impulsionar o desenvolvimento do futebol local. Para os torcedores, é uma oportunidade de celebrar a superação e o talento de suas equipes, muitas vezes formadas por jogadores que se destacam em competições regionais.

Além disso, essas vitórias inspiram outros clubes menores a sonhar com a possibilidade de alcançar feitos semelhantes, promovendo uma maior competitividade no futebol paulista e enriquecendo a história do campeonato com momentos de pura emoção e surpresa.