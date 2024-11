Campeonato Carioca 2025: veja mudanças e a primeira rodada

A preparação para o Campeonato Carioca 2025 já começou, e a recente reunião de arbitral da Ferj trouxe importantes novidades. Estiveram presentes representantes dos 12 times participantes: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. Durante o encontro, foram discutidas alterações no regulamento e atualizações na programação do torneio.

Publicidade

Para 2025, o destaque é a antecipação do início do campeonato para os dias 11 e 12 de janeiro. A decisão, influenciada pela CBF, busca otimizar o calendário nacional de futebol devido ao Mundial de Clubes, que ocorrerá no meio do ano, evitando assim choques com o Campeonato Brasileiro.

Impactos das Mudanças nos Clubes Cariocas

Para proteger o planejamento dos times, principalmente no começo do torneio, foi decidido que os clássicos não ocorrerão de imediato. O primeiro grande duelo, Botafogo versus Fluminense, está previsto para a 6ª rodada. Esse arranjo permite que os times usem jogadores menos frequentes nas primeiras rodadas, reservando seus melhores atletas para os clássicos, conforme explicou Rubens Lopes, presidente da Ferj.

Publicidade

Rubens Lopes ressaltou a importância dos campeonatos estaduais como o Carioca, não apenas enquanto eventos competitivos, mas também como plataformas para o desenvolvimento de novos talentos e promoção da inclusão social, destacando seu valor no cenário futebolístico local.

Alterações no Regulamento do Carioca 2025

O arbitral abordou mudanças no regulamento da Série A do Carioca 2025, mantendo a estrutura similar à anterior, mas com alguns ajustes. Um ponto relevante é a retirada do artigo que previa premiação ao campeão, substituído pela distribuição proporcional das receitas entre os clubes, incluindo direitos de transmissão e patrocínios.

Foi também sugerida a realização de palestras educativas pelos clubes, antes do torneio, para conscientizar sobre riscos de manipulação de resultados, com informações sendo divulgadas nos sites das equipes para aumentar a vigilância contra essa prática.

Publicidade

Novas Diretrizes para o Uso do VAR

Entre as medidas inovadoras, aprovou-se a criação de um colegiado entre clubes e arbitragem para definir critérios de uso do VAR, baseados nas regras da IFAB. Essas diretrizes serão oficialmente anunciadas até três dias antes do início do campeonato, promovendo transparência e aderência às normas internacionais de arbitragem.

Expectativas para a Primeira Rodada

Há grande expectativa para a primeira rodada do Campeonato Carioca 2025, com partidas programadas como Nova Iguaçu contra Vasco, Flamengo versus Boavista, e Botafogo enfrentando Maricá. Outros confrontos incluirão Fluminense frente ao Sampaio Corrêa, Madureira versus Volta Redonda, e Bangu contra Portuguesa.

Nova Iguaçu x Vasco

Flamengo x Boavista

Botafogo x Maricá

Fluminense x Sampaio Corrêa

Madureira x Volta Redonda

Bangu X Portuguesa

Com as mudanças planejadas e os preparativos em andamento, o Campeonato Carioca 2025 promete ser uma competição cheia de emoção e expectativas, equilibrando a tradição e inovação no cenário do futebol brasileiro.