O São Paulo não poderá contar com os atacantes Jonathan Calleri e Artur para o duelo contra o Mirassol, agendado para este sábado, 24, às 16h30 (de Brasília), em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Sem apresentarem a evolução física esperada ao longo da semana no centro de treinamento, ambos ficaram de fora da lista de relacionados definida pelo técnico Dorival Júnior.

O centroavante argentino Calleri convive com dores na região posterior do joelho. O camisa 9 já havia sentido um incômodo na coxa esquerda antes do duelo diante do Vitória — partida em que atuou e marcou dois gols — e voltou a campo no final de semana seguinte contra o Vasco, mas a nova queixa articular comprometeu suas atividades nos últimos dias.

Já Artur sofreu uma forte pancada nas costas durante a vitória por 1 a 0 sobre o clube cruz-maltino e permaneceu sob cuidados médicos para amenizar as dores locais, não obtendo liberação a tempo.

Sem a presença da dupla no setor ofensivo, a comissão técnica tricolor ajustou a preparação da equipe para o compromisso no torneio nacional.

O São Paulo deve entrar em campo para enfrentar o Mirassol com a seguinte escalação provável: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói (ou Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana.