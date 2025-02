Brasileirão 2025: veja a tabela completa do Cruzeiro

No início de 2025, o Campeonato Brasileiro promete muita emoção para os torcedores de todo o país. Uma das equipes históricas do país, o Cruzeiro, dá o pontapé inicial contra o Mirassol, no icônico Mineirão. Esta abertura está programada para ocorrer entre os dias 29 e 31 de março, marcando o que muitos esperam ser uma temporada cheia de desafios e conquistas.

Após finalizar o campeonato de 2024 na nona posição com 52 pontos, o Cruzeiro tem a missão de melhorar seu desempenho. A expectativa é que a equipe celeste busque resultados melhores, evitando os tropeços que marcaram a temporada anterior e conquistando uma posição de destaque na competição.

Torcida do Cruzeiro – Fonte: Instagram/@cruzeiro

Quando e onde o Cruzeiro irá jogar?

Os cronogramas dos jogos já foram divulgados pela CBF. A estreia do Cruzeiro diante do Mirassol, em casa, marca apenas o início de uma saga que incluirá grandes desafios por todo o Brasil. A seguir, são apresentados alguns dos confrontos mais aguardados para o clube celeste nesta temporada.

Calendário completo dos jogos do Cruzeiro

1ª rodada: Cruzeiro x Mirassol – Mineirão (29/03 a 31/03)

2ª rodada: Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio (05/04 a 07/04)

3ª rodada: São Paulo x Cruzeiro – Morumbi (12/04 a 14/04)

4ª rodada: Cruzeiro x Bahia – Mineirão (16/04 ou 17/04)

5ª rodada: RB Bragantino x Cruzeiro – Nabi Abi Chedid (19/04 a 21/04)

6ª rodada: Cruzeiro x Vasco – Mineirão (26/04 a 28/04)

7ª rodada: Cruzeiro x Flamengo – Mineirão (03/05 a 05/05)

8ª rodada: Sport x Cruzeiro – Ilha do Retiro (11/05 ou 12/05)

9ª rodada: Cruzeiro x Atlético – Mineirão (17/05 a 19/05)

10ª rodada: Fortaleza x Cruzeiro – Arena Castelão (24/05 a 26/05)

11ª rodada: Cruzeiro x Palmeiras – Mineirão (30/05 a 01/06)

12ª rodada: Vitória x Cruzeiro – Barradão (11/06 ou 12/06)

13ª rodada: Cruzeiro x Grêmio – Mineirão (12/07 a 14/07)

14ª rodada: Fluminense x Cruzeiro – Maracanã (16/07 ou 17/07)

15ª rodada: Cruzeiro x Juventude – Mineirão (19/07 a 21/07)

16ª rodada: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena (23/07 ou 24/07)

17ª rodada: Cruzeiro x Ceará – Mineirão (26/07 a 28/07)

18ª rodada: Botafogo x Cruzeiro – Nilton Santos (02/08 a 04/08)

19ª rodada: Cruzeiro x Santos – Mineirão (09/08 a 11/08)

Quais os desafios do Cruzeiro nesta temporada?

Os embates contra grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, são esperados para serem batalhas acirradas. Cada jogo apresenta uma oportunidade para o Cruzeiro mostrar seu potencial e para o elenco provar seu valor. Além de vislumbrar vitórias, o time deve focar em consistência para não perder pontos importantes ao longo da competição.

A estreia empolgante e a série de jogos difíceis representam um caminho que pode levar o Cruzeiro ao sucesso. Cabe ao time enfrentar cada desafio com estratégia e determinação, lembrando sempre da paixão dos torcedores que os acompanham em todos os momentos.

