Brasil é campeão Sul-Americano Sub-20 com tropeço da Argentina

O Brasil é campeão do torneio Sul-Americano Sub-20. O título veio neste domingo, 16, somente após a derrota da Argentina para o Paraguai. Na última rodada, antes dos hermanos entrarem em campo, a seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0, em solo venezuelano. A combinação de resultados garantiu a conquista do time comandado por Ramon Menezes.

O primeiro passo para o título era o Brasil vencer o Chile com um bom saldo de gols, para jogar a pressão para a Argentina. A vitória, no entanto, demorou para acontecer e veio com brilho de Pedrinho. Os três gols marcados no segundo tempo tiveram participação do ex-Corinthians.

O primeiro foi com assistência para Deivid Washington, aos 28 minutos. O segundo foi do próprio Pedrinho, já aos 41 minutos, e o terceiro saiu dois minutos depois com assistência para Ricardo Mathias.

O Brasil foi crescendo na competição e se recuperando de um início muito difícil. A estreia foi com derrota por 6 a 0 para a Argentina, ainda na primeira fase. A seleção também perdeu para a Colômbia antes de avançar para a fase final.

Porém, ao avançar, foram quatro vitórias e um empate – contra a Argentina. A seleção chegou na última rodada precisando vencer e secar a Argentina no saldo de gols, mas os hermanos não chegaram a sequer fazer a lição de casa.

Argentina 2 x 3 Paraguai

A Argentina foi a campo sabendo que precisaria de uma vitória por quatro gols de diferença para ser campeão no lugar do Brasil. Os hermanos sentiram a pressão e foram dominados pelo Paraguai no primeiro tempo. A vitória mínima parcial ficou barato e o goleiro Martinet foi o grande nome que evitou uma goleada.

No segundo tempo, o Paraguai deu um balde de água fria e aumentou a vantagem. A Argentina não desistiu e, em ataque contra defesa, foi buscar o empate. Na base do desespero, a virada não veio porque o goleiro Rojas começou a trabalhar. A postura argentina gerou espaço e o fim do jogo veio com o terceiro tento paraguaio, na reta final, com León após cobrança de escanteio.