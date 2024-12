Botafogo garante vaga no Mundial de Clubes: veja classificados

Em 2025, o Mundial de Clubes da Fifa adotará um novo formato empolgante, inspirado na Copa do Mundo, e será realizado entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Este formato expandido contará com a participação de 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, destacando a globalização do torneio. O sorteio dos grupos, levando em consideração fatores esportivos e geográficos, acontecerá na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, em Miami.

Publicidade

Conhecido como “Super Mundial”, essa será a primeira edição do evento, que ocorrerá em 11 cidades-sede. Cada grupo disputará jogos entre si em um único turno, com os dois melhores avançando para as oitavas de final. A competição seguirá em um formato de mata-mata até a final agendada para o MetLife Stadium, na região de Nova York. Novos critérios de desempate, priorizando o confronto direto na fase de grupos, também serão introduzidos nesta edição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem Participará do Mundial de Clubes 2025?

A lista de participantes do Mundial de Clubes de 2025 está definida, reunindo os melhores clubes de cada continente. Da América do Sul, clubes como Boca Juniors, River Plate, Fluminense e Botafogo já estão confirmados, sendo estes últimos campeões da Copa Libertadores de 2023 e 2024, respectivamente. A Oceania será representada pelo Auckland City, qualificado pelo ranking.

Na América do Norte, clubes como Pachuca e Club León garantiram vaga como vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf. Da Europa, gigantes como Real Madrid, Manchester City e Juventus se qualificaram por conquistas e pelo ranking da UEFA. Times de todos os continentes trarão diversas culturas e estilos de futebol ao palco global.

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da CONMEBOL River Plate (Argentina) – via ranking da CONMEBOL Botafogo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2024 Fluminense (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2023 Flamengo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2022 Palmeiras (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2021 Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC Pachuca (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024 Club León (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023 Inter Miami (EUA) – vencedor da Supporter’s Shield 2024 Seattle Sounders (EUA) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022 Monterrey (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021 FC Salzburg (Áustria) – via ranking da UEFA Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da UEFA Juventus (Itália) – via ranking da UEFA Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da UEFA Benfica (Portugal) – via ranking da UEFA Porto (Portugal) – via ranking da UEFA Internazionale de Milão (Itália) – via ranking da UEFA Paris Saint-Germain (França) – via ranking da UEFA Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da UEFA Manchester City (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23 Real Madrid (Espanha) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22 Chelsea (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21 Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024 Urawa Red Diamonds (Japão) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022 Al-Hilal (Arábia Saudita) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021 Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF Wydad (Marrocos) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22 Al Ahly (Egito) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23

Como Será a Estrutura do Torneio?

O torneio seguirá um formato eletrizante, onde cada grupo reúne quatro equipes que jogam entre si em um único turno. As duas melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, em um mata-mata de partidas únicas. A competição não terá disputa de terceiro lugar, focando na intensidade e na emoção a cada jogo.

Publicidade

O confronto direto será o critério de desempate prioritário na fase de grupos, seguido pelo saldo de gols e gols marcados. No mata-mata, partidas empatadas serão decididas na prorrogação e, se necessário, em disputa de pênaltis, aumentando a competitividade e emoção para os torcedores.

Por Que o Mundial de Clubes 2025 Será em um Novo Formato?

O novo formato do Mundial de Clubes reflete a importância crescente de um torneio que não só define o melhor clube do mundo, mas também alcança popularidade e projeção global. A escolha dos Estados Unidos como sede, abrangendo principalmente a costa leste, busca expandir a cultura do futebol para novos mercados, aumentando a visibilidade do esporte no país.

Realizado a cada quatro anos, semelhante à Copa do Mundo, o Mundial oferece a oportunidade para diversos clubes competirem em nível global, enfrentando as principais equipes por um título internacional prestigiado. A expectativa é que essa mudança intensifique o interesse no torneio, atraindo diversas audiências globais.

Quais São as Cidades-Sede do Mundial de Clubes 2025?

As cidades-sede foram selecionadas com base na infraestrutura e no potencial para atrair grandes públicos. Na Costa Leste, cidades como Orlando, agora com dois estádios, e Nova York serão pontos principais. Entretanto, a Costa Oeste será representada por sedes em Los Angeles e Seattle. Este formato ampliado visa proporcionar instalações de qualidade para jogadores e torcedores, além de promover o futebol nos Estados Unidos.

O MetLife Stadium em Nova York sediará a final, com expectativa de um público massivo e um espetáculo de alta qualidade. A descentralização permitirá que mais fãs experenciem a atmosfera de um mundial, tornando-o mais inclusivo e diversificado.