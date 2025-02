Botafogo e suas dificuldades na procura de um novo técnico

Desde a saída de Artur Jorge no final de dezembro de 2024, o Botafogo enfrenta um desafio significativo na busca por um novo treinador. A saída oficial de Jorge ocorreu em 3 de janeiro de 2025, iniciando uma busca que já dura 47 dias. Durante esse período, o clube carioca conversou com pelo menos sete treinadores, mas ainda não conseguiu definir um novo comandante para a equipe.

Publicidade

O processo de seleção tem sido liderado por John Textor, que busca um perfil específico para o cargo. O clube já entrevistou diversos nomes, mas ainda não encontrou o técnico ideal. Enquanto isso, Carlos Leiria, técnico do sub-20, assumiu interinamente o comando da equipe principal, mas os resultados não têm sido favoráveis.

Camisa do Botafogo. Fonte: Instagram / @botafogo



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais treinadores foram considerados pelo Botafogo?

Entre os nomes considerados pelo Botafogo, André Jardine foi um dos primeiros a ser entrevistado por John Textor. Jardine, no entanto, optou por permanecer no América, no México, para tentar o tetracampeonato nacional. Outro nome que surgiu como favorito foi Rafa Benítez, mas o treinador espanhol não demonstrou interesse em trabalhar no Brasil.

Além de Jardine e Benítez, o clube também considerou a contratação de Roberto Mancini, ex-técnico da seleção italiana. Mancini, no entanto, não chegou a um acordo com o Botafogo, preferindo continuar sua carreira na Europa. O clube também conversou com Tite, ex-treinador da seleção brasileira, mas ele expressou o desejo de trabalhar fora do Brasil.

Por que a busca por um treinador tem sido tão desafiadora?

A busca do Botafogo por um novo treinador tem sido desafiadora por vários motivos. Em primeiro lugar, a diretoria busca um técnico com um perfil vencedor e experiente, o que limita as opções disponíveis. Além disso, muitos treinadores têm preferido continuar suas carreiras na Europa ou em outros mercados mais atrativos financeiramente.

Publicidade

Outro fator complicador é a insegurança em relação às condições de trabalho no clube. Alguns treinadores manifestaram preocupações sobre a estrutura e o suporte que receberiam no Botafogo, o que tem dificultado a concretização de acordos. A situação se agrava com a pressão por resultados, já que o time tem enfrentado dificuldades nos campeonatos em que participa.

Qual é o próximo passo para o Botafogo?

Com a continuidade da busca por um treinador, o Botafogo enfrenta um momento crítico. O clube precisa encontrar um comandante que possa liderar a equipe com sucesso e trazer estabilidade ao elenco. Enquanto isso, Carlos Leiria continua no comando interino, mas os resultados não têm sido satisfatórios, como demonstrado nas derrotas para o Flamengo no Carioca e na Supercopa do Brasil.

O próximo desafio do Botafogo será contra o Racing, pela Recopa Sul-Americana, sob o comando de Caçapa. A expectativa é que o clube consiga definir um novo treinador em breve, para que a equipe possa focar em seus objetivos na temporada e superar os desafios atuais.