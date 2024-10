Bola de Ouro 2024: horário, onde assistir, e candidatos

A Bola de Ouro é um dos prêmios mais renomados do futebol mundial, concedido anualmente pela France Football ao melhor jogador do mundo. Em 2024, a cerimônia será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, nesta segunda, 28 de outubro, às 16h. Este prestigioso evento não apenas reconhece talentos individuais, mas também celebra contribuições no futebol masculino e feminino, além de homenagear técnicos e jovens promessas.

Este ano, os fãs poderão acompanhar a premiação pela transmissão da TNT na TV fechada e pela plataforma de streaming Max. O Brasil, conhecido por ser uma fábrica de grandes talentos futebolísticos, está representado por quatro atletas, incluindo o atacante Vinicius Jr.

Categorias de Premiação

Bola de Ouro: Melhor jogador da temporada.

Melhor jogador da temporada. Bola de Ouro Feminina: Melhor jogadora da temporada.

Melhor jogadora da temporada. Troféu Yashin: Melhor goleiro da temporada.

Melhor goleiro da temporada. Troféu Kopa: Melhor jogador sub-21 da temporada.

Melhor jogador sub-21 da temporada. Clube do Ano: Melhor clube no futebol masculino e feminino.

Melhor clube no futebol masculino e feminino. Troféu Gerd Müller: Jogador com mais gols na temporada.

Jogador com mais gols na temporada. Melhor Técnico: Homenageia técnicos no futebol masculino e feminino.

Homenageia técnicos no futebol masculino e feminino. Prêmio Sócrates: Honra atletas envolvidos em iniciativas sociais.

Finalistas da Bola de Ouro 2024

Entre os finalistas masculinos, destacam-se Jude Bellingham, Erling Haaland e Rodri. O Brasil tem Vinicius Jr., do Real Madrid, como seu representante entre os 30 indicados.

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanoğlu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

No futebol feminino, nomes como Aitana Bonmatí, do Barcelona, e Gabi Portilho, do Corinthians, estão entre as principais concorrentes. As indicações de atletas brasileiras demonstram o impacto contínuo do país no cenário global do futebol.

Aitana Bonmatí – Barcelona

Tarciane – Houston Dash

Gabi Portilho – Corinthians

Barbra Banda – Orlando Pride

Lauren Hemp – Manchester City

Trinity Rodman – Washington Spirit

Ada Hegerberg – Lyon

Manuela Giugliano – Roma

Mallory Swanson – Chicago Red Stars

Glodis Viggosdottir – Bayern de Munique

Mariona Caldentey – Barcelona/Arsenal

Lauren James – Chelsea

Lea Schuller – Bayern de Munique

Patricia Guijarro – Barcelona

Tabitha Chawinga – PSG/Lyon

Caroline Graham Hansen – Barcelona

Lindsey Horan – Lyon

Sjoeke Nusken – Chelsea

Yui Hasegawa – Manchester City

Lucy Bronze – Barcelona/Chelsea

Salma Paralluelo – Barcelona

Giulia Gwinn – Bayern de Munique

Khadija Shaw – Manchester City

Alexia Putellas – Barcelona

Grace Geyoro – PSG

Sophia Smith – Portland Thorns

Ewa Pajor – Wolfsburg/Barcelona

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars

Mayra Ramirez – Levante/Chelsea

Marie-Antoinette Katoto – PSG

Finalistas das demais categorias

Yashin – melhor goleiro:

Gianluigi Donnarumma – PSG

Andriy Lunin – Real Madrid

Gregor Kobel – Borussia Dortmund

Giorgi Mamardachvili – Valencia

Mike Maignan – Milan

Unai Simon – Athletic Bilbao

Emiliano Martínez – Aston Villa

Yann Sommer – Inter de Milão

Ronwen Williams – Mamelodi Sundowns

Diogo Costa – Porto

Kopa – jogador jovem

Savinho – Manchester City

Pau Cubarsí – Barcelona

Alejandro Garnacho – Manchester United

Arda Güler – Real Madrid

Karim Konaté – RB Salzburg

Kobbie Mainoo – Manchester United

João Neves – PSG

Warren Zaïre-Emery PSG

Mathys Tel – Bayern de Munique

Lamine Yamal – Barcelona

Clube masculino

Real Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Bayer Leverkusen

Girona

Clube feminino

Barcelona

Chelsea

Lyon

PSG

NJ/NY Gotham FC

Expectativas para a Premiação de 2024

A cerimônia de 2024 está prevista para destacar mais uma vez a habilidade extraordinária dos melhores jogadores do planeta. Com candidatos como Vinicius Jr. no masculino e atletas como Tarciane e Gabi Portilho no feminino, há um forte anseio de que o Brasil retorne ao topo do futebol de elite. O evento igualmente enfatiza o progresso no futebol feminino, homenageando jogadoras que têm deixado sua marca em clubes e seleções.

Acompanhar a Bola de Ouro é celebrar não apenas os talentos dos atletas, mas também refletir sobre a influência e o desenvolvimento do futebol em todo o mundo. Com transmissão ao vivo, os aficionados podem se conectar e compartilhar a emoção junto aos jogadores e profissionais que moldam esse esporte fascinante.