O Botafogo superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, 21 de março, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O triunfo no Estádio Cícero de Souza Marques interrompeu uma crise de quatro derrotas consecutivas da equipe carioca.
O apoio de Barboza a Martín Anselmi
Após o apito final, o zagueiro e capitão Alexander Barboza utilizou a entrevista ao Sportv para blindar o técnico Martín Anselmi. O treinador corria risco real de demissão em caso de novo tropeço em Bragança Paulista.
Barboza classificou Anselmi como um “cara espetacular” e afirmou que o comandante não merece perder pela maneira como se dedica ao trabalho. O defensor também dividiu a responsabilidade pelos resultados ruins recentes com o elenco, destacando que o grupo precisava dar esse respaldo ao treinador.
Como foi construída a vitória em Bragança Paulista
O placar foi aberto logo aos 2 minutos do primeiro tempo, quando Alex Telles converteu uma cobrança de pênalti. O empate do time da casa veio aos 14 minutos da etapa inicial, com gol marcado por Lucas Barbosa.
O gol decisivo de Barboza
A vitória definitiva foi selada aos 25 minutos do segundo tempo. Alexander Barboza, autor do gol decisivo, garantiu os três pontos fundamentais para a estabilidade do ambiente interno e a manutenção da comissão técnica.
Situação na tabela do Brasileirão
Com o resultado positivo, o clube carioca chegou aos 6 pontos em sete jogos disputados, ocupando atualmente a 15ª posição na tabela. O desempenho encerra a sequência negativa e dá fôlego para a continuidade do trabalho de Anselmi.
- Placar final: Red Bull Bragantino 1 x 2 Botafogo
- Gols: Alex Telles e Alexander Barboza (BOT); Lucas Barbosa (RBB)
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista – SP)