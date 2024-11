Atlético vai implementar melhorias na acústica da Arena MRV

O Atlético está implementando um projeto voltado para aprimorar a acústica da Arena MRV. O clube anunciou a instalação de novas telhas que vão aumentar a reverberação sonora no estádio. A previsão é que esse projeto seja concluído até o início de 2025, proporcionando uma experiência sonora mais imersiva para torcedores e espectadores.

Desde a inauguração da Arena MRV, a qualidade acústica tem gerado críticas. Mesmo com a animação dos torcedores, a reverberação ideal não tem sido atingida. Bruno Muzzi, CEO do clube, destacou essa questão como uma das principais prioridades para melhorias no estádio.

Detalhes das Melhorias Propostas

O Atlético decidiu instalar telhas trapezoidais lisas de aço de 4mm sobre as telhas perfuradas já existentes na cobertura da Arena. O objetivo é amplificar e isolar o som gerado pelas arquibancadas, de forma que o barulho reverbere dentro do estádio, melhorando assim a experiência sonora durante os jogos.

A instalação das novas telhas não removerá as camadas de cobertura atuais, preservando a integridade estrutural e a qualidade sonora dos eventos, inclusive shows. A solução será inicialmente focada na cobertura do setor sul, tradicionalmente ocupado pela torcida organizada do Atlético.

Execução do Projeto

As melhorias serão implementadas sem interferir nas atividades do estádio. Os trabalhos serão conduzidos por alpinistas, permitindo a continuidade das partidas, enquanto aproximadamente 20 mil m² da cobertura receberão as novas telhas. Assim, o clube assegura que jogos e eventos prossigam sem interrupções.

Conclusão do Projeto

Está programado que as obras sejam concluídas até o início de 2025, garantindo que a Arena MRV ofereça uma experiência acústica reforçada em futuros eventos. As melhorias visam intensificar a já vibrante atmosfera dos jogos do Atlético, tornando cada evento mais inesquecível para torcedores e visitantes.

Esse investimento na infraestrutura da Arena MRV não só responde às demandas dos torcedores, mas também reafirma o compromisso do clube em proporcionar um ambiente de alta qualidade para eventos esportivos e culturais. Com essas mudanças, o Atlético busca melhorar significativamente a experiência auditiva dos frequentadores do estádio.