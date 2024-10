Atlético MG vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos

O Atlético Mineiro confirmou sua presença em um torneio internacional de pré-temporada em janeiro de 2025. Em informações divulgadas em 25 de outubro, o clube participará da Inter&CO Soccer Week, uma extensão da FC Series 2025, sediada em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Este evento marca um passo importante na internacionalização do Atlético e incluirá um clássico contra o Cruzeiro.

A competição evolui da tradicional Florida Cup, na qual o Atlético foi campeão em 2016. Nesta edição, o clube mineiro se juntará a renomadas equipes como São Paulo e Orlando City, com todas as partidas ocorrendo no Inter&Co Stadium, estádio oficial do Orlando City, anfitrião do evento.

Times Confirmados na FC Series 2025

Além do Atlético, a FC Series 2025 terá a participação do Cruzeiro, trazendo um emocionante clássico brasileiro para o público internacional. Também estarão presentes o São Paulo e o time anfitrião, Orlando City. Os participantes foram selecionados para garantir um torneio diversificado e de alto nível, promovendo o intercâmbio esportivo em uma plataforma global.

Atlético x Cruzeiro: Clássico nos Estados Unidos

O clássico entre Atlético e Cruzeiro está agendado para 18 de janeiro de 2025, às 16h, horário de Brasília, no Inter&Co Stadium, que comporta 25 mil espectadores. Este confronto é muito mais do que um simples jogo; é uma oportunidade para a comunidade brasileira nos EUA vivenciar a paixão do futebol brasileiro ao vivo.

18 de janeiro: Atlético x Cruzeiro – Inter&Co Stadium, 16h

25 de janeiro: Orlando City x Atlético – Inter&Co Stadium, 16h

Informações sobre Ingressos

Os torcedores já podem acessar informações sobre ingressos no site oficial da FC Series. É aconselhável que realizem cadastro prévio para a pré-venda, que ocorrerá entre 28 e 31 de outubro. A venda aberta ao público se iniciará em 31 de outubro, através do Ticketmaster.

Relevância da participação do Atlético nos EUA

De acordo com Bruno Muzzi, CEO do Atlético, a participação nos Estados Unidos é crucial para estreitar relações internacionais, especialmente considerando o grande número de torcedores do clube na América do Norte. O Atlético possui nove consulados nos EUA e no Canadá, reforçando sua estratégia de expansão global e aproximação com os fãs internacionais. Estar em um torneio desse calibre não apenas eleva a marca do clube, mas também oferece uma plataforma global de visibilidade e experiência.