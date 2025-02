Atlético MG encerra tratativas por Gregore, do Botafogo

O Atlético-MG tem se movimentado intensamente no mercado de transferências em 2024. Após o encerramento das negociações com o Botafogo pelo volante Gregore, o clube mineiro volta seus esforços para encontrar novas opções para reforçar o elenco. A busca por jogadores é liderada pelo técnico Cuca, que trabalha em estreita colaboração com a diretoria.

A contratação de novos talentos é vista como prioridade, especialmente para preencher lacunas no meio de campo, defesa e ataque. A janela de transferências do início do ano se encerra no fim de fevereiro, e o clube se apressa para concluir negociações essenciais antes que transações se tornem mais restritas.



Botafogo comemora o título da Libertadores em Buenos Aires – Vítor Silva/Botafogo



Quais são as áreas críticas para reforços no Atlético-MG?

Além da busca por um novo volante devido à negociação frustrada com o Botafogo, o Atlético-MG procura reforçar duas áreas: a defesa e o ataque. A necessidade de um zagueiro ágil e um atacante de beirada tem levado a equipe a explorar diversas opções no mercado. Investimentos inteligentes são cruciais, pois equilibram o orçamento com a qualidade técnica desejada pelo clube.

Como o Atlético-MG planeja suas contratações?

O planejamento do Atlético-MG passa por uma análise detalhada feita em conjunto pelo técnico Cuca e o Centro de Informação do Galo (CIGA). Este trabalho colaborativo inclui um estudo aprofundado das melhores opções disponíveis, sejam elas internas ou em mercados internacionais. A criatividade nas contratações e identificação de jogadores livres no mercado são estratégias adotadas para compensar a saída de importantes peças do elenco.

Por que a gestão eficiente do elenco é crucial para o sucesso?

A gestão eficiente do elenco é essencial para o sucesso de qualquer time de futebol. No caso do Galo, a saída de oito jogadores no ano, incluindo três titulares, exige uma rápida recomposição para manter a competitividade. Os nomes que deixaram o clube incluem Paulinho, Battaglia e Zaracho (quando apto a jogar).

Enquanto Cuca trabalha na integração dos novos reforços e ajuste tático da equipe, a expectativa é que os jogadores contratados contribuam para manter o desempenho em alto nível. A preparação para a temporada 2025 está em andamento, na esperança de que as novas adições ao elenco tragam o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios futuros.