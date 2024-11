Atlético GO x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir

O próximo sábado promete fortes emoções com o confronto entre Atlético-GO e Palmeiras válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que ocorrerá em Goiânia, é crucial para ambas as equipes: o Atlético-GO luta para evitar o rebaixamento, enquanto o Palmeiras busca assumir a liderança, atrás apenas do Botafogo.

Atualmente na lanterna com 26 pontos, o Atlético-GO precisa somar vitórias para reverter sua situação crítica, estando 11 pontos distante da salvação. O Palmeiras, por sua vez, soma 67 pontos, apenas dois atrás do Botafogo, e visa a vitória para liderar a competição.

Retrospectiva dos Confrontos

Em confrontos diretos, Atlético-GO e Palmeiras se encontraram 19 vezes, com o Palmeiras levando vantagem com 11 vitórias, enquanto o Atlético-GO conquistou 5 triunfos e ocorreram 3 empates. Na partida do primeiro turno do Brasileirão 2024, o Palmeiras venceu por 3 a 1, em 11 de julho.

Recentemente, o Palmeiras manteve superioridade com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, além de um empate. O Atlético-GO, em contraste, tem apresentado uma sequência inconsistente, com mais derrotas que vitórias no mesmo período.

Atlético GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Alejo Cruz e Gonzalo Freitas; Luiz Fernando e Hurtado.

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Alejo Cruz e Gonzalo Freitas; Luiz Fernando e Hurtado. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony.

Ausências dos Times

O Atlético-GO enfrenta desfalques importantes: Jorginho e Araos estão fora enquanto se recuperam de lesões sérias no joelho, e Shaylon está suspenso pelo acumulo de cartões amarelos. Já o Palmeiras contará com os retornos de Richard Ríos e Estêvão após suspensão, porém, Piquerez e Bruno Rodrigues continuam lesionados.

Como Assistir à Partida

A partida entre Atlético-GO e Palmeiras será transmitida exclusivamente pelo canal Premiere, disponível via pay-per-view. O jogo começará às 19h30min, horário de Brasília. Confira os horários para outras regiões:

Prognóstico do Jogo

Com base no desempenho recente e nas posições na tabela, o Palmeiras parece ser o favorito para vencer. Contudo, o Atlético-GO, pressionado pela necessidade de pontos e jogando em seu estádio, pode surpreender. Espera-se um jogo marcado por tensão, onde cada detalhe pode influenciar o destino das equipes no campeonato.