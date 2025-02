Artilheiro do último Brasileirão acerta com time russo

O Red Bull Bragantino anunciou nesta segunda-feira, 17, a rescisão do contrato do atacante Alerrandro, artilheiro do último Brasileirão pelo Vitória, que se transferiu ao CSKA, da Rússia.

O atleta de 25 anos chegou a um acordo para pagamento do valor da multa e rompeu o vínculo para ficar livre no mercado e acertar com a equipe de Moscou.

Alerrandro chegou ao clube de Bragança em 2020, vestiu a camisa do clube em 123 oportunidades e marcou 26 gols. Ao retornar de empréstimo, não teve oportunidades em 2025.

Revelado pelo Atlético Mineiro em 2018, o atleta mineiro viveu sua melhor fase no Vitória em 2024 ao terminar como artilheiro do Campeonato Baiano, com 5 gols, do Brasileirão, com 15, empatado com Yuri Alberto.

Minutos depois de oficializada sua saída do Bragantino, Alerrandro já posou com a camisa do CSKA.