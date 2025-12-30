Depois de uma temporada marcada por recorrentes problemas físicos no elenco, o São Paulo iniciou uma reformulação ampla em sua estrutura de saúde, desempenho e preparação física. O clube confirmou a contratação de 12 novos profissionais para o departamento médico, o REFFIS Plus e a comissão técnica.

A reestruturação atinge áreas consideradas estratégicas para o futebol profissional e foi apresentada pelo clube como uma tentativa de elevar o nível técnico e científico dos processos internos. As chegadas, no entanto, vêm na sequência de uma onda de desligamentos que alcançou mais de uma dezena de funcionários.

No departamento médico, o São Paulo acertou as contratações dos médicos Hilton Lutfi e Bruno Schiefer. Lutfi é especialista em medicina esportiva e integra as sociedades brasileira e americana de ortopedia e traumatologia. Schiefer é ortopedista e traumatologista, com atuação voltada especialmente para lesões de joelho, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho e de uma entidade internacional dedicada ao estudo da terapia por ondas de choque.

A área de saúde também foi reforçada com a chegada do fisiologista Rafael Grazioli, mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano. Recentemente, ele passou a integrar a comissão técnica das seleções brasileiras sub-15 e sub-17, atuando no controle de carga, monitoramento físico e prevenção de lesões.

No REFFIS Plus, setor responsável pela recuperação do elenco profissional, o clube contratou três fisioterapeutas. Leandro Carvalho é doutor em Ciências da Reabilitação. Gilvan Arruda, mestre em Ciências da Saúde Aplicada ao Esporte, retorna ao São Paulo após passagens pelas categorias de base e pelo futebol feminino. João Ribeiro completa o grupo, com pós-graduação em fisioterapia esportiva.

O setor também passa a contar com o cientista do esporte Danilo Prado, pós-doutor pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências Médicas e mestre em Endocrinologia pela mesma instituição. Seu trabalho é voltado ao condicionamento físico com foco em prevenção cardiológica primária e secundária, em parceria com o Instituto do Coração (InCor).

Na preparação física, Ricardo Ferreira assume a coordenação do departamento. Ele é doutor em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação e mestre em Engenharia Biomédica. A equipe será composta ainda pelo preparador físico Pedro Salles, que integrava as comissões técnicas do sub-17 e do sub-20, campeões da Copinha e da Copa do Brasil da categoria em 2025.

Outras áreas de suporte também foram reforçadas. A podóloga Gabriela Barboza, com mais de 13 anos de experiência clínica, passa a integrar a comissão técnica. Já a coordenação da área de massagem ficará sob responsabilidade de Thyago Souza, formado em enfermagem e com mais de uma década de atuação no futebol, que trabalhará ao lado do massagista Francisco Gregorio.