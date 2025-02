Ancelotti diz que Endrick não será Rodrygo nem Vinícius

Endrick, jovem talento brasileiro, chegou ao Real Madrid cercado de expectativas. Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o atacante busca seu espaço em um dos clubes mais prestigiados do mundo. Apesar do potencial, sua trajetória no time merengue ainda está em fase de desenvolvimento, com poucas oportunidades como titular na temporada atual.

Até o momento, Endrick participou de 29 jogos, mas iniciou apenas três como titular. Nos últimos jogos, sua presença em campo tem sido limitada a minutos finais, o que gerou questionamentos sobre seu papel na equipe. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, disse em coletiva: “Pelas características o Endrick não será Rodrygo e não será Vinicius. Tem características distintas, mas será um grande atacante. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não há ‘Caso Endrick’ neste momento. A ver o que acontece”.

Endrick pelo Real Madrid – Fonte: Instagram/@endrick

Qual é o papel de Endrick no Real Madrid?

Segundo Ancelotti, Endrick não deve ser comparado diretamente a Rodrygo ou Vinicius Jr., pois possui um estilo de jogo único. O treinador enfatiza que, apesar das diferenças, Endrick tem potencial para se tornar um grande atacante. O técnico italiano destaca a importância de um processo de maturação, tanto para Endrick quanto para outros jovens talentos do time, como o turco Arda Güler.

Ancelotti acredita que é essencial controlar a ansiedade dos jovens jogadores, permitindo que eles se desenvolvam no seu próprio ritmo. O treinador está em contato constante com Endrick e outros jovens, incentivando-os a trabalhar duro e aprender com cada oportunidade.

Como Ancelotti gerencia jovens talentos?

Carlo Ancelotti é conhecido por sua habilidade em trabalhar com jovens jogadores, promovendo um ambiente de aprendizado e crescimento. Ele destaca que é normal que os jovens passem por altos e baixos emocionais, especialmente quando não estão jogando regularmente. O técnico espera que seus jogadores demonstrem vontade de jogar e disposição para aprender, mesmo quando enfrentam desafios.

Ancelotti também menciona que, além do tempo que passa com os jogadores, eles interagem com outras pessoas que podem ter diferentes perspectivas. Isso pode influenciar o desenvolvimento dos atletas, mas o treinador mantém uma linha clara de orientação para ajudá-los a progredir e, eventualmente, se firmarem no Real Madrid.

Próximos desafios do Real Madrid

O Real Madrid se prepara para enfrentar a Real Sociedad nas semifinais da Copa do Rei. O jogo de ida acontecerá nesta quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Além disso, o time tem compromissos importantes pela LaLiga e pela Champions League, enfrentando o Betis e o Atlético de Madrid, respectivamente.

Esses jogos representam oportunidades para Endrick mostrar seu valor e conquistar mais espaço na equipe. Com o apoio de Ancelotti e sua determinação, o jovem atacante tem o potencial de se tornar uma peça-chave no futuro do Real Madrid.