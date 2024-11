Al-Hilal pode se desfazer de Neymar, diz jornal

O futuro de Neymar na Arábia Saudita está cada vez mais incerto. Após um longo período de recuperação de uma cirurgia no joelho, o jogador do Al-Hilal precisou deixar o campo lesionado no último jogo da Liga dos Campeões da Ásia, contra o Esteghlal, aos 30 minutos.

Publicidade

Com uma nova lesão no músculo femoral, ele se vê novamente afastado dos gramados, reacendendo as preocupações do clube com sua condição física. Por outro lado, o astro brasileiro fez questão de tranquilizar, publicando em seu Instagram que o problema “é normal” após um ano longe dos campos.

Ele ficou afastado dos gramados entre outubro de 2023 e outubro de 2024 em razão de uma cirurgia no joelho. Isso, no entanto, somado à possibilidade de uma nova ausência, está fazendo o Al-Hilal, que investiu cerca de 90 milhões de euros (540 milhões de reais à época), repensar sua continuidade.

Publicidade

Segundo o canal Action Ma’ Waleed, que transmite a liga saudita, o clube já está cogitando liberar Neymar na próxima janela de transferências, em janeiro. Um dos motivos seria o retorno abaixo do esperado, considerando o alto custo e os constantes problemas físicos.

Até o momento, a passagem do meia-atacante de 32 anos tem sido marcada por pouca produtividade, com apenas sete jogos, um gol e três assistências. Rendimento baixo para um dos atletas de maior salário do mundo.