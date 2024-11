Neymar sente nova lesão e deixa jogo do Al-Hilal após 28 minutos

Neymar sofreu uma nova lesão, nesta segunda-feira, 4, jogando pelo Al-Hilal. O atacante brasileiro entrou em campo já no segundo tempo, em partida contra Esteghlal, pela Champions da Ásia, e precisou ser substituído após sentir um problema físico na perna direita.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Neymar entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído aos 39 minutos. O brasileiro sofreu uma falta dura de Zamani e ficou sentindo dores. Mais tarde, em lance ofensivo, Marcos Leonardo acionou Neymar na grande área, que acelerou para chegar na bola e logo colocou a mão na perna direita, saindo de campo.

Neymar vinha ganhando ritmo de jogo após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo. O atacante ficou mais de um ano afastado dos gramados.

Neymar entrou aos 12 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído aos 41 com dores na coxa.pic.twitter.com/z3WBSfDSEj — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 4, 2024

Neymar fora da seleção brasileira

Na última sexta-feira, 1, o técnico Dorival Júnior anunciou os convocados do Brasil para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Então recuperado, Neymar ainda assim foi ausência na lista.

“Todos estamos atentos com a evolução do Neymar. Ele já está praticamente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo”, disse Dorival, em coletiva.

“Temos que respeitar o processo do clube. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, isso para nós tem uma importância muito grande, mesmo ele não estando na totalidade de suas condições. Por isso, acredito que a gente tenha que valorizar essa postura que ele teve. Decidimos não trazê-lo para não precipitar”, completou.