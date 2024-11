Al-Hilal confirma nova lesão e estima tempo de retorno para Neymar

O Al Hilal anunciou que Neymar sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O clube informou nesta quarta-feira, 6, que o atacante brasileiro precisará de quatro a seis semanas para se recuperar.

Com esse prazo de recuperação, o meia-atacante está praticamente descartado do Al-Hilal em 2024. Inscrito apenas na Liga dos Campeões da Ásia neste semestre, o camisa 10 não deve estar liberado para entrar em campo em 3 de dezembro, contra o Al-Gharafa.

A nova lesão veio logo após o retorno de Neymar aos campos, depois de mais de um ano afastado por conta do rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Esteghlal, mas precisou deixar o jogo antes do fim.

Neymar fica no Al-Hilal?

Esse novo problema está fazendo o Al-Hilal, que investiu cerca de 90 milhões de euros (540 milhões de reais à época), repensar sua continuidade. De acordo com o canal Action Ma’ Waleed, que transmite a liga saudita para a Arábia, já se trabalha com a ideia de liberar Neymar na próxima janela de transferências.

Até o momento, a passagem do meia-atacante de 32 anos tem sido marcada por pouca produtividade, com apenas sete jogos, um gol e três assistências. Rendimento baixo para um dos atletas de maior salário do mundo.