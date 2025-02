Advogados de Vitor Roque acionam La Liga por ida ao Palmeiras

O Palmeiras ainda mantém esperanças de fechar a contratação do atacante Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Betis. Após o veto inicial à transferência de La Liga, responsável pela gestão da elite do futebol espanhol, advogados do atacante procuraram a entidade para tentar reverter a decisão inicial e conseguir a liberação imediata. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.

Segundo a apuração, a defesa do jogador apresentará aos espanhóis a definição da Fifa para o “Registro Técnico” de jogadores e a solução do caso envolvendo Pedro Lima, do próprio Palmeiras, como jurisprudência para liberar o jogador.

Pedro Lima foi empestado pelo clube paulista ao NK Osijek, da Croácia, depois de atuar na temporada 2023/24 no sub-21 do Norwich City, da Inglaterra. Para liberá-lo, o clube utilizou um recurso autorizado pela Fifa, que teve seu registro revertido pelo Palmeiras depois do fechamento da janela para, em seguida, ser cedido ao novo clube.

A reportagem também diz que, caso a tentativa seja negada, já há outros recuros preparados pela defesa do jogador que insistirá na viabilização do negócio até o fechamento da janela brasileira, em 28 de fevereiro.

“O Vitor Roque estava com voo marcado [para o Brasil] às 23h de Madri, mas tendo o aval, uma chancela burocrática, ele pega o primeiro voo e vem. O Palmeiras quer inscrevê-lo até sexta-feira, 28, para a disputa do Campeonato Paulista”, iniciou dizendo o jornalista Felippe Facincani, no programa Opinião PLACAR.

“E sabe qual foi o argumento que o Barcelona usou para entrar na Uefa e na Fifa com essa prova? A transferência do garoto Pedro Lima. Um garoto sub-20, super talentoso, emprestado ao Norwich. Quando acabou o período de empréstimo, a janela para o Palmeiras estava fechada, mas a da Croácia aberta. Foi o único mercado onde conseguiram colocá-lo. O Palmeiras conseguiu essa liberação técnica da Fifa para desvinculá-lo do Norwich, registrá-lo no Palmeiras só para bater o documento e sair daqui”, completou.

A operação envolvendo a contratação do jogador foi suspensa depois de o Barcelona ser informado que La Liga não autorizou o prosseguimento das tratativas por questões burocráticas.

A alegação da entidade é que Roque deveria ser devolvido pelo Betis ao clube catalão om a janela de transferências aberta para concretizar a rescisão de contrato. A janela, porém, está fechada neste momento.

“E o torcedor do Palmeiras está ansioso porque o ano começou com grande expectativa trazendo o Paulinho, especulações com o Andreas Pereira e Claudinho, então a não vinda do Vitor Roque seria uma derrota gigantesca para essa diretoria que tem sido muito criticada”, explica a jornalista Isabela Labate, também no programa Opinião PLACAR. “Algumas negociações não deram certo e essa também vai acabar caindo na conta porque é dever do Palmeiras saber dos entraves da negociação”.

A Fifa, por sua vez, já permite esse tipo de movimentação para fins de registro, uma vez que ele não voltaria a atuar no Barcelona, e estabelece que todas as entidades sigam a mesma regra. La Liga não abre mão do protocolo.

A informação sobre o veto da La Liga foi divulgada primeiramente pelo jornalista espanhol Gerard Romero, que detalhou os desafios enfrentados nas tratativas.

O Palmeiras tinha avançado na negociação, chegou até em um acordo com o Barcelona, mas aguardava um desfecho positivo, o que não aconteceu.

Nesta janela de transferências, o Alviverde contou com a chegada dos atacantes Paulinho e Facundo Torres, do volante Emiliano Martinez e dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael. O clube, porém, perdeu peças.

