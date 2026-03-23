A Argentina se despediu nesta segunda-feira, 23, de uma figura carismática que marcou a Copa do Mundo de 2022. A torcedora María Cristina Mariscotti, conhecida como “Abuela Lalala”, morreu aos 79 anos devido a complicações de saúde. Há quatro anos, Cristina se tornou um talismã da seleção no Mundial que termino com o tricampeonato albiceleste.

Cristina ganhou notoriedade ao longo da campanha argentina na Copa do Mundo no Catar. A senhora festejava a vitória da seleção na esquina de casa, no bairro de Liniers, em Buenos Aires, e torcedores começaram a se juntar e cantar “Abuela Lalala” – uma paródia da música “Go West”, da banda Pet Shop Boys.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais e se tornou um fenômeno por todo o país.

De acordo com informações divulgadas por veículos argentinos, “Abuela” sofreu uma insuficiência cardíaca, que acabou sendo fatal. Apesar de o falecimento ter ocorrido no início de março, a confirmação pública veio dias depois.

Muitos torcedores argentinos prestaram homenagens e relembraram vídeos e imagens da “Abuela Lalala” em 2022.