A pedido de Neymar, Santos faz proposta por ex-PSG

O Santos Futebol Clube tem buscado reforçar seu elenco para a temporada, e entre os nomes cogitados está o do meio-campista argentino Leandro Paredes. Conhecido por sua qualidade técnica e experiência internacional, Paredes atualmente defende a Roma, mas já despertou o interesse de clubes da América do Sul, incluindo o Santos. A possível chegada do atleta à Vila Belmiro pode representar um forte reforço para a equipe brasileira.

Com passagens por clubes de destaque como PSG e Barcelona, Paredes é visto como um jogador estratégico para o Santos, em parte devido à sua amizade com Neymar, ídolo do clube. O interesse não é apenas esportivo, mas busca também criar um ambiente favorável dentro do clube para atrair outros grandes nomes. Além disso, a presença de Paredes poderia elevar o nível técnico do meio-campo santista.

Messi e Paredes foram convocados mesmo em recuperação de lesões

Qual é a situação contratual de Paredes?

Leandro Paredes está atualmente vinculado à Roma, com contrato válido até junho de 2025. Seu valor de mercado é estimado em 10 milhões de euros, cerca de 61 milhões de reais. O jogador está no auge de sua carreira, com 30 anos, e tem demonstrado consistência em suas atuações. Neste ano, ele participou de 17 jogos pelo clube italiano, registrando um gol e duas assistências. Esses números indicam um jogador que ainda tem muito a oferecer dentro das quatro linhas.

O que pode impulsionar a vinda de Paredes ao Santos?

Uma das razões que podem facilitar a transferência de Paredes para o Santos é a influência de Neymar, que mantém uma relação próxima com o jogador argentino. Neymar teria feito um pedido especial ao Santos para considerar a contratação de Paredes. Além disso, a proposta salarial apresentada pelo clube brasileiro seria bastante atrativa: um contrato de duas temporadas com o salário de aproximadamente 4 milhões de euros por ano, equivalente a cerca de 24,5 milhões de reais por temporada.

Contudo, existem obstáculos no caminho. Paredes já manifestou várias vezes ser torcedor do Boca Juniors, o que pode ser um fator decisivo em sua escolha. A expectativa de atuar pelo clube de coração é um sonho que o jogador já revelou ter, e isso pode pesar na decisão final sobre seu futuro.

Quais os próximos passos para o Santos?

Para viabilizar a contratação de Leandro Paredes, o Santos precisará não apenas apresentar uma oferta financeira vantajosa, mas também garantir um projeto esportivo atraente. O desafio reside em convencer o jogador de que atuar na Vila Belmiro pode ser tão vantajoso quanto voltar para o Boca Juniors. Além disso, o Santos deve ficar atento a outras oportunidades de mercado para não concentrar seus esforços em uma única negociação. A definição das próximas etapas é crucial para o sucesso do planejamento esportivo do clube.

O interesse em Leandro Paredes demonstra a ambição do Santos em se fortalecer para a temporada. Resta saber se o desejo do clube brasileiro se alinhará à vontade do meio-campista argentino, diante dos diferentes fatores que influenciam esse cenário. O desfecho dessa negociação poderá impactar significantemente a estratégia do Santos no mercado de transferências e na busca por títulos futuros.

