O futebol tem uma capacidade única de conectar pessoas, gerações e histórias. Em alguns clubes, essa relação ultrapassa as quatro linhas e se confunde com a própria identidade de uma comunidade. É o caso do Juventus, que faz parte da história da Mooca e carrega um vínculo com seu bairro que poucos clubes conseguem preservar de maneira tão forte.

Em 2026, tivemos a oportunidade de viver um capítulo especial dessa trajetória. Depois de 19 anos, conquistamos o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, acompanhado do título da Série A2. Mais do que um resultado esportivo, essa conquista representa o reencontro do Juventus com um lugar que faz parte de sua história e que sempre esteve presente no imaginário de seus torcedores.

Quando falamos sobre o retorno à elite, não podemos olhar apenas para o que acontece dentro de campo. Precisamos reconhecer o papel de quem acompanha o clube, de quem frequenta a Rua Javari, de quem cresceu ouvindo histórias sobre o Moleque Travesso e de quem continua acreditando no Juventus mesmo nos momentos mais difíceis. A torcida é parte fundamental dessa construção e tem um papel importante naquilo que queremos fazer daqui para frente.

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Essa conexão também se refletiu nas arquibancadas. Em 2026, registramos um aumento de 36% na média de público, durante a Série A2, em relação à temporada anterior, passando de 1.429 para 1.946 torcedores por partida. Ao longo do ano, mais de 17 mil pessoas estiveram na Rua Javari. São números que nos deixam felizes, mas que representam, acima de tudo, pessoas que escolheram estar ao lado do Juventus.

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Para fortalecer essa relação, trabalhamos em iniciativas de aproximação com o torcedor. A distribuição de ingressos gratuitos em partidas na Rua Javari, com entradas destinadas aos primeiros mil torcedores, foi uma das ações que ajudaram a ampliar a presença nas arquibancadas. Em determinados jogos, a procura foi tão grande que os ingressos promocionais se esgotaram em poucas horas. Também organizamos caravanas para partidas fora de casa, buscando levar a paixão grená para além da Mooca e ampliar a participação da torcida nos momentos decisivos.

A chegada da SAF faz parte desse processo. Nosso objetivo nunca foi construir um projeto desconectado da história do clube, mas criar condições para que essa história continue sendo escrita. Isso passa pela ampliação da estrutura do futebol, pela contratação de profissionais, pela organização dos processos e pelo planejamento de longo prazo. Precisamos ter uma base sólida para competir, crescer e sustentar os resultados que buscamos.

A Rua Javari também representa muito desse desafio. Preservar sua história e, ao mesmo tempo, desenvolver uma estrutura capaz de atender às necessidades do futebol atual é uma responsabilidade que temos com o clube e com a comunidade. O estádio não é apenas um espaço esportivo: é um símbolo da relação entre o Juventus e a Mooca.

O acesso à Série A1 é uma conquista que nos enche de orgulho, mas também aumenta nossa responsabilidade. Sabemos que a próxima temporada será mais exigente e que teremos novos desafios pela frente. Queremos consolidar o Juventus na elite, fortalecer sua estrutura e construir um projeto que permita ao clube alcançar objetivos cada vez maiores.

Acima de tudo, queremos que o torcedor continue se reconhecendo no Juventus. Que a história, as cores, a Rua Javari e o vínculo com a Mooca permaneçam como parte essencial de tudo o que estamos construindo. O futebol mudou, a gestão evoluiu e os desafios são outros, mas a identidade do Moleque Travesso continua sendo o nosso maior patrimônio.

O Juventus voltou à elite. Agora, queremos que esse retorno seja o início de uma trajetória duradoura, construída com planejamento, respeito à nossa história e, principalmente, com a participação de todos aqueles que fazem parte dessa paixão grená.