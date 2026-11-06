Mais do que um hábito apreciado no país há cerca de um século, o futebol de botão é um orgulho nacional, uma criação genuinamente brasileira, conforme PLACAR contou em recente reportagem especial. A própria revista contribuiu ativamente para a popularização do esporte sobre mesas entre os anos 1970 e 1990, quando trazia escudos dos clubes em suas páginas para serem recortados e colados nos botões.

Dando sequência a esta tradição, PLACAR lança uma versão online do game, no qual o usuário pode enfrentar a CPU ou outro jogador, com regras simples e ótima jogabilidade.

No menu inferior, é possível escolher com qual clube jogar e até o cenário e posicionamento das câmeras. Clique aqui para jogar o futebol de botão online.