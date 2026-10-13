O comportamento em campo do volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi tema de análise no PLACAR Aberto. No debate da última segunda-feira, 12, destacou-se que as atitudes de risco e as entradas duras do atleta podem custar caro ao clube em momentos decisivos, com alerta direto para a possibilidade de expulsões que comprometam o time.

Por que a conduta de Erick Pulgar preocupa a equipe?

Durante a discussão, a comentarista Raisa Simplicio disse que a diretoria ou a comissão técnica precisam conversar com o jogador sobre o excesso de faltas fortes, destacando que essa postura expõe a equipe ao perigo de atuar com um a menos em confrontos eliminatórios ou clássicos.

Quais foram as críticas direcionadas à arbitragem e ao VAR?

O comentário também tratou da falta de critério em advertências e revisões no futebol brasileiro, relembrando jogadas em que o VAR não recomendou checagem em campo, a exemplo de lances polêmicos recentes.