A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou nesta quarta-feira, 17, que pagaria 5 milhões de dólares (R$ 27,56 milhões) para o Flamengo, se a equipe vencesse o Intercontinental. Com a derrota nos pênaltis, para o PSG, o Rubro-Negro deixou de ganhar esse valor. Para a confederação, esse prêmio seria um reconhecimento ao mérito esportivo da equipe na temporada.

Graças à conquista da Libertadores, sobre o Palmeiras, o Flamengo recebeu 24 milhões de dólares por ser campeão. Considerando as outras competições da Conmebol, a equipe carioca pode chegar a mais de 37 milhões de dólares.

O PSG venceu o Intercontinental pela primeira vez em sua história. A última vez que um time brasileiro venceu um europeu nessa competição foi o Corinthians, em 2012.