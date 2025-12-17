O PSG é o campeão da Copa Intercontinental de 2025. Nos pênaltis, a equipe parisiense bateu o Flamengo por 2 a 1 nas cobranças, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
Assim, os parisienses conquistaram o Mundial pela primeira vez em sua história. O Rubro-Negro perdeu a chance de ser bicampeão e ficou com o vice pela segunda vez, repetindo 2019.
Com isso, o Corinthians de 2012 segue sendo o último clube sul-americano a faturar um Mundial. O Real Madrid é o maior campeão com nove taças.
Abaixo, apresentamos uma lista completa dos clubes que já conquistaram o título mundial, seja pela Copa Intercontinental ou pelo Mundial de Clubes da Fifa:
|Clube
|Número de Títulos
|Anos das Conquistas
|Real Madrid
|9
|1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
|Milan
|4
|1969, 1989, 1990, 2007
|Bayern de Munique
|4
|1976, 2001, 2013, 2020
|Barcelona
|3
|2009, 2011, 2015
|São Paulo
|3
|1992, 1993, 2005
|Inter de Milão
|3
|1964, 1965, 2010
|Boca Juniors
|3
|1977, 2000, 2003
|Peñarol