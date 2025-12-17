O PSG é o campeão da Copa Intercontinental de 2025. Nos pênaltis, a equipe parisiense bateu o Flamengo por 2 a 1 nas cobranças, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Assim, os parisienses conquistaram o Mundial pela primeira vez em sua história. O Rubro-Negro perdeu a chance de ser bicampeão e ficou com o vice pela segunda vez, repetindo 2019.

Pedro desperdiçou um pênalti na final da Copa Intercontinental – Pier Giavelli/PLACAR

Com isso, o Corinthians de 2012 segue sendo o último clube sul-americano a faturar um Mundial. O Real Madrid é o maior campeão com nove taças. 

Abaixo, apresentamos uma lista completa dos clubes que já conquistaram o título mundial, seja pela Copa Intercontinental ou pelo Mundial de Clubes da Fifa:

ClubeNúmero de TítulosAnos das Conquistas
Real Madrid91960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
Milan41969, 1989, 1990, 2007
Bayern de Munique41976, 2001, 2013, 2020
Barcelona32009, 2011, 2015
São Paulo31992, 1993, 2005
Inter de Milão31964, 1965, 2010
Boca Juniors31977, 2000, 2003
Peñarol