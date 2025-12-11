O técnico Luis Enrique dispensou o tom politicamente correto ao ser questionado sobre qual time o Paris Saint-Germain prefere enfrentar na final da Copa Intercontinental 2025, no Catar, no dia 17. Segundo o espanhol, é preferível enfrentar o Pyramids, do Egito, ao Flamengo.

“Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, mas que seguramente também pode nos vencer. Mas a minha preferência não é o Flamengo, isso para mim está claro”, afirmou Luis Enrique em entrevista à TNT Sports, depois do empate em 0 a 0 do PSG com o Athletic, em Bilbao, na última quarta-feira, 10.

“Sim, sim, temos visto. Não analisamos profundamente, mas conhecemos, vimos eles na Copa do Mundo de Cluebs no verão passado. É uma grande equipe, com jogadores de qualidade e experiência e um grande treinador”, completou o técnico do PSG em entrevista à TNT Sports.

“Sim, sim, temos visto. Não analisamos profundamente, mas conhecemos, vimos o Flamengo na Copa do Mundo de Cluebs no verão passado. É uma grande equipe, com jogadores de qualidade e experiência, e um grande treinador”, completou o técnico, que neste ano foi derrotado pelo Botafogo na primeira fase do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Rival do Flamengo no Intercontinental tem ‘Zico’ como destaque

Depois de eliminar o Cruz Azul com um triunfo por 2 a 1, o Flamengo enfrentará po Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental da Fifa no próximo sábado, 13, novamente no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

A final que vale o título mundial está marcada para o dia 17, a próxima quarta-feira, e já tem o PSG garantido, por regulamento. Antes disso, o campeão francês ainda entra em campo pela Ligue 1, no sábado, 13, contra o Metz.

