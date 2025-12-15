Flamengo e PSG entram em campo nesta quarta-feira, 17, a partir das 14 horas (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali, em busca do título do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentaram apenas em três oportunidades ao longo da história.

A amostragem de jogos é curta em muito pela data de fundação do Paris Saint-Germain, apenas em 1970 — época em que o Flamengo já era 15 vezes campeão estadual.

As duas primeiras partidas entre Flamengo e PSG foram amistosos na década de 1970. No primeiro, em 1975, vitória do time brasileiro por 2 a 0; no segundo, derrota por 3 a 1, em 1979. Um torneio em Paris, em 1991, terminou com a partida empata por 1 a 1 e, nos pênaltis, os donos da casa levaram a melhor.

Flamengo contra PSG

1975 – Amistoso – Flamengo 2×0 PSG

1979 – Amistoso – Flamengo 1×3 PSG

1991 – Torneio de Paris – Flamengo 1 (3) x (1) 1 PSG

Já o retrospecto do Flamengo contra clubes europeus é muito maior. Ao todo, foram 223 jogos, com 110 vitórias para o Rubro-negro, 47 empates e 66 derrotas.

Só neste ano, durante o Mundial de Clubes, o Flamengo enfrentou dois adversários europeus. O time venceu o Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos (3 a 1), mas perdeu para o Bayern de Munique nas oitavas de final (4 a 2).

Flamengo contra clubes europeus